Juan Martín del Potro habló por primera vez de su relación con Susana Giménez

Juan Martín del Potro se alejó hace tan solo unas semanas de las canchas, ya que tuvo que acelerar su despedida por las lesiones. Y en las últimas horas habló por primera vez después del emocionante partido que protagonizó en el Argentina Open y se animó a aclarar su relación con Susana Giménez.

El tenista y la conductora habrían tenido un romance años atrás, pero nunca lo confirmaron. Pero Del Potro no tuvo problemas a la hora de hablar del tema en una nota que recientemente le hicieron para un canal de streaming, incluso hasta mostró que le divierte responder sobre la diva.

Juan Martín del Potro habló de su relación con Susana Giménez.

“¿Si fue real el romance con Susana Giménez? Tenemos una linda relación. Hasta llegaron a inventarme un noviazgo. Un día en broma le dije que venga a verme al Masters, llegué a la final y salimos a cenar con el equipo, la pasamos bárbaro”, dijo en el marco de un especial que se estrenó en Star+.

“Es el día de hoy que seguimos hablando y nos ponemos al día, se creó una amistad espectacular. Lo del romance era raro, no sabía qué hacer, yo he tenido novias públicas pero otras que no se supieron, era difícil explicar que no tenía nada con ella”, sumó sobre la diva.

Del Potro no cobró su premio en el Argentina Open por una orden judicial

Juan Martín del Potro tuvo una sensacional despedida en lo que fue su vuelta al tenis luego de dos años y medio de inactividad y nada menos que ante su público en el Argentina Open.

Sin embargo, en medio de las lágrimas de emoción y la ovación interminable de la gente, apareció un polémico detalle: no pudo cobrar el premio que le correspondía por su participación en el ATP 250 de Buenos Aires.

El tenista no pudo obtener un triunfo en lo que seguramente haya sido su último partido de tenis profesional; cayó ante Federico Delbonis por 6-1 y 6-3 en la primera ronda, instancia en la que corresponde cobrar un total de 6.460 dólares. Pero una orden judicial se lo impidió.

Alberto Alemán, juez nacional en lo Comercial, le bloqueó a Tennium (la empresa que organiza el Argentina Open) el pago pertinente a Delpo.

Juan Martin Del Potro se retira del tenis en el Buenos Aires Open después de perder el partido contra Federico Delbonis

La orden se debió a un pedido de embargo de uno de los acreedores de la empresa creada por su padre Daniel del Potro -quien murió el 11 de enero de 2021- que lo realizó apenas se enteró la participación del tenista argentino en el torneo organizado en el Lawn Tennis.

Alemán lo ordenó “sobre las sumas que perciba en cualquier concepto el codemandado Juan Martín Del Potro” hasta cubrir una suma superior a $1.100.000 reclamada por la firma Integra Pymes SGR.

Además, según indica el sitio especializado en noticias judiciales Juez y Parte, del Potro “ya tenía embargadas cuentas bancarias en este mismo expediente y afronta al menos otros cuatro juicios similares iniciados por las firmas Garantizar SGR, Acindar Pymes SGR y Campos y Ganados SA”.