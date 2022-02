Ídolo del deporte argentino: El mensaje de Del Potro tras su despedida en el Argentina Open

Juan Martín del Potro se despidió del Argentina Open en lo que seguramente haya sido su último partido como tenista profesional en suelo argentino. En un encuentro repleto de emociones que terminó con derrota por 6-1 y 6-3 ante Delbonis, tuvo un enorme adiós con la gente presente en el Buenos Aires Lawn Tennis. Sin embargo, también quiso dejar un mensaje en redes sociales.

El tandilense pudo retornar a las pistas luego de dos años y medio sin actividad y, a pesar de no haber podido quedarse con un triunfo, manifestó su alegría por lograr dejar su pasión y toda la entrega frente a sus fanáticos. Por eso, tanto en su cuenta de Twitter como en la de Instagram, escribió: “Me hicieron muy Feliz!!! Eternamente agradecido”, junto a una foto suya en su despedida.

¿Del Potro se retira o va a Río de Janeiro?

Si bien el ex número 3 del mundo dejó en claro que se está despidiendo del tenis para contrarrestar los dolores físicos de su rodilla, nunca quedó del todo claro si finalmente participará en el ATP de Río de Janeiro como estaba estipulado. Si bien dio a entender que no, no ahondó lo suficiente en ese tema en particular como para asegurarlo. La pregunta definitiva se la hicieron en conferencia de prensa, y Delpo aclaró: “En primer lugar, creo que corrí hasta más de lo que me imaginaba. Las condiciones de juego eran lentas, muy pesado. Ahora mismo no tengo claro lo de Río. En su momento, era la ilusión de jugar estos dos torneos. Creo que en Río puedo vivir algo similar por el cariño que me tienen y lo especial que es Río para mí. Mañana o pasado mañana lo hablaremos y vamos a tomar una decisión. Les dejo claro que, con o sin Río, voy a hacer un parate. Voy a priorizar vivir la vida con poco dolor y sin sufrir tanto”.