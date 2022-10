Jorge Rial y Loly Antoniale: siete años después se conoció el motivo de la ruptura

La pareja que conformaron Jorge Rial y Loly Antoniale sorprendió tanto por su solidez como por su pronta y sorpresiva recuperación. A siete años de terminar el vínculo, se conoció el motivo que llevó a la ruptura entre las famosas personalidades.

Algunas semanas luego de la ruptura, Loly Antoniale decidió cambiar de aires y se fue a vivir a Miami. Por su lado, Rial siguió trabajando en Argentina y rehízo su vida junto a Agustina Kämpfer.

Jorge Rial y Loly Antoniale.

Todos los rumores sobre los supuestos motivos de la ruptura dejaron de ser tapa de las revistas y los portales de noticias. A pesar de esto, un amigo de la modelo metió el dedo en la llaga y reveló el verdadero motivo de la separación.

Durante el programa Socios del Espectáculo, Marcelito XT negó que sua miga haya sido infiel a Rial. “No. Al revés. Le encontró mensajes de Marianela Mirra. Volvieron y después encontró cosas de nuevo. Ahí agarró sus cosas y se fue”, contó.

Loly Antoniale.

Además, el empresario aseguró que no existe posibilidades de que vuelvan a estar juntos luego del accionar del ex conductor de Intrusos. “No, con el daño que le hizo no creo que pueda estar enamorada todavía. La borró del medio, de la publicidad y de los desfiles. Yo lo viví. Ella se fue de Buenos Aires a Córdoba, me lo contó”, indicó.

Esta fue la reacción de Jorge Rial cuando le hablaron de Loly Antoniale

A pesar de haber tenido varias parejas públicas, la relación más controversial de Jorge Rial fue con La Niña Loly. Un detalle que siempre fue destacado en el medio era la gran diferencia de edad entre ambos.

Jorge Rial y Loly Antoniale.

En el mismo programa de El trece, Jorge Rial brindó unas palabras en un móvil callejero. La charla se desarrolló con total normalidad hasta que le consultaron sobre su ex pareja.

“Es viejísimo ese tema. De la ‘Niña Loly’ me separé hace siete años. No sé nada de lo que dijo, pero es un tema viejo”, fueron las contundentes palabras que Rial se limitó a comentar. De esta manera dio por cerrado el tema amoroso con una de sus ex novias más famosas del medio.