Jésica Cirio sorprendió a sus seguidores con un llamativo posteo por el Día de la Madre

En medio del escándalo con Martín Insaurralde, Jésica Cirio celebra el Día de la Madre junto a su hija Chloé. Sin embargo, este domingo la modelo sorprendió a sus seguidores con un llamativo posteo.

La conductora de La Peña de Morfi, subió una foto junto al regalo que su hija de cinco años le obsequió. Se trata de una cartulina de color rojo con una tierna dedicatoria, dibujos y fotos de ambas.

“Mamá, te amo. Sos la mejor del mundo”, se lee en la imagen que Cirio publicó, donde le expresó su amor a la pequeña, fruto de su relación con Insaurralde.

El llamativo posteo de Jesica Cirio por el Día de la Madre en medio del escándalo con Martín Insaurralde. Gentileza: Instagram @jesicacirio.

Pero, lo llamativo del posteo es que lo musicalizó con una canción que revela el difícil momento que está atravesando luego de la polémica con el ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires.

La joven eligió un fragmento del tema de Keyli Queen que dice: “Tu eres para mí la mujer más perfecta porque has sido fuerte aunque no tengas fuerza y te levantabas a darme tu amor. Siempre me has cuidado y me has enseñado y has estado ahí cuando me tropezaba”.

