Insólito: su sobrina le destruyó todos sus ahorros porque creía que eran papelitos de colores

En TikTok se hizo viral un video que muestra la desilusión de un joven al encontrar restos de sus ahorros cortados a trozos por su sobrina de 4 años, quien creía que eran papelitos de colores. El usuario @alexander_cera compartió imágenes en la red social de videos cortos y generó todo tipo de comentarios.

En el video, Alexander se muestra triste sentado en una silla mirando hacia el suelo y cuenta la historia de como su primita confundió los billetes con papelitos de colores y los recorto: POV: Tu prima de cuatro años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores para recortar”, se lee en el clip.

Según explicó el joven en la publicación, a la dramática situación se le suma que los padres de la niña, sus tíos, no se harán responsables de lo que hizo su hija: “El dinero era para arreglar un carro que me chocaron, pero mis tíos ya me dijeron que no se harán responsables, jajaja tocará seguir ahorrando”, escribió Alexander en la sección de comentarios.

El video cuenta con más de 3.5 millones de reproducciones y 700 mil ‘me gusta’ en TikTok. En la caja de comentarios, muchos expresaron su simpatía por Alexander y opinaron con sarcasmo: “Véndela y así recuperás lo que perdiste compa”, “No es mi dinero, pero me dolió”, “¿Sigue viva?”, “Si ya te dolió la mano, yo le sigo” y “Me pasó, pero me regresaron el dinero mis tíos”,”Hasta a mí me dolió” son algunas de las reacciones.

Video: perdió todos sus ahorros luego de esconderlos bajo tierra húmeda

Un joven, en lugar de esconder sus ahorros debajo del colchón, enterró su dinero para que su esposa no lo viera porque tenía pensado hacerle una sorpresa.

El usuario de TikTok @jerry_rico92 compartió el video en la plataforma. Según cuenta allí, tenía planeado regalarle a su esposa un iPhone 14 para San Valentín. Una vez que juntó el dinero para comprar el teléfono celular, el joven optó por ocultar los billetes bajo tierra.

Después de dos meses, Jerry desenterró sus ahorros con la intención de utilizarlos y solo se encontró con humedad y suciedad. El video se hizo viral y ya suma más de 11 millones de reproducciones y casi un millón de ‘me gusta’.

Muchos internautas en los comentarios de la publicación bromearon: “Jajaja creo que pensaste que iba a salir una planta de dinero”, “dinero sucio”, “tantos lugares para esconder y lo hace en la tierra húmeda”.