Imposible no llorar: la foto que recibió Nacho de su papá que significó lo más emocionante de Gran Hermano

Nacho junto a su papá Rodolfo protagonizaron el momento más emocionante de Gran Hermano, al largarse a llorar ambos por la foto que el participante recibió de su madre fallecida.

“Traje algo que es muy importante para él. Este portaretrato es muy importante para él, como un amuleto. Es una foto de él cuando era pequeño, con su mamá”, dijo Rodolfo, ante el llanto incontenible del participante de 19 años.

“Además le traje una mariposa, que es muy representativa para este momento de él. Tengo otra foto que es muy especial de cuando el gobierno español había mandado a las tropas a la guerra de Irak”, agregó.

“Y nos sacamos esta foto con su mamá, que fue cuando nos manifestamos en contra de la guerra”, sumó el papá de Nacho, muy emocionado.

“Me sentía mal por no haber traído la foto con mi mamá. La llevaba siempre cuando viajaba a España y acá no la había traído y me sentía mal por eso. Sentía que traerla era como desarmar lo que quedaba de mi casa”, dijo Nacho, completamente quebrado.

Comienza el juego para los familiares dentro de Gran Hermano

Santiago Del Moro explicó cómo va a ser la dinámica a partir de este momento y generó revuelo dentro y fuera de la casa.

“Mañana miércoles hay gala de nominación, un familiar mañana será eliminado, así que mañana se va uno. ¿Quién lo elimina?, la casa”, así comenzaba el comunicado de Gran Hermano y que Santiago Del Moro leyó a toda velocidad al cierre del programa.

“A partir de mañana el público votará al nuevo líder de la semana, lo va a votar durante todos los días, es decir, el público va a ir sacando a medida que vayan votando integrantes de la casa”, dijo.

“El voto del público será para los familiares y el menos votado hará que su pariente se consagre líder de la semana, el jugador que consiga el liderazgo lograra la inmunidad y además obtendrá un importantísimo premio”, añadió.

En el comunicado se entiende que ahora participantes y familiares van a votar (a familiares) y el menos votado le va a dar el liderazgo e inmunidad a su familiar.

Esto enciende las alarmas ante posibles complots y estrategias entre el jugador y su familiar. Algo que se aclaró hace unos días es que la nominación espontánea y la fulminante quedaron deshabilitadas por un tiempo.