Romina hizo un desafortunado comentario sobre sus hijas y en las redes la condenaron

No es la primera vez que Romina tiene comentarios sobre el cuerpo de otra persona. Primero fue la celulitis de Julieta, después el peso de Coti y ahora, sus hijas.

No es el mejor momento de la ex diputada. La fulminante de Julieta, la polémica salvación sugerida por el “Big Primo” y la eliminación de Daniela la dejaron muy frágil ante la mirada del público.

ROMINA Y LA GORDURA, UNA OBSESIÓN

La gota que rebalsó el vaso fue la decepción y lo mal que recibió a su sobrino Fabián cuando entró a la casa. Romina esperaba a las nenas y no lo pudo disimular.

Después, hablando con el joven, Romina le comentó que no lo había reconocido porque estaba “más gordito”. “Sí, pude recuperar peso” comentó Fabi visiblemente incómodo.

Más tarde, la participante insistiría con el peso de una de sus hijas. “¿Sigue gorda?¿Muy gorda?” preguntó Romina sobre la nena. “Igual de siempre” respondió su sobrino titubeando, cuidando lo que iba a decir. “Gorda” remató la participante.

El último comentario fue durante la gala de este martes cuando la ex diputada, mostrando la foto de las nenas, tira nuevamente el comentario. “Mirá, está más gorda” dijo Romina señalando el collage con fotos actualizadas de sus nenas que preparó su sobrino junto a su novia.

ROMINA, CANCELADA EN LAS REDES SOCIALES

Los comentarios de Romina cayeron pésimo en las redes sociales y los usuarios salieron a matarla por hablar así de sus nenas, sumado a la polémica por haberlo recibido tan mal a Fabián.

“Manden un dron con una foto de Romina cuando entro y una de ahora y se ahorran la votación con la obsesión que tiene por los cuerpos”; “Ubfal diciendo q Romina se quedó pegada a la foto de las hijas… para saber si están mas gordas, los peores comentarios de esa mina hacia sus hijas, por madres como ella hay hijas con problemas de alimentación, PATETICA!”; “No Romina, no está más gorda tu hija, está más grande y hermosa. Está en pleno desarrollo Romina, por cosas como estas, Inter o extra familiares se desatan cosas peores más adelante. Lo peor es que no lo dice desde el punto cariñoso, lo dice desde el punto misógino y estereotipado” son algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter.

Y por supuesto, los memes no se hicieron esperar.

Los memes tras los dichos de Romina

