Un estudio reciente reveló que las siestas frecuentes pueden indicar problemas de salud

Tomar una siesta ocasional suele considerarse un hábito saludable, capaz de mejorar la concentración y reducir el estrés. Sin embargo, un estudio reciente de Sleep Foundation comenzaron a diferenciar entre el descanso puntual y ciertos patrones que podrían reflejar un problema subyacente, sobre todo en adultos mayores.
El punto clave no es dormir durante el día en sí, sino la frecuencia, la duración y el momento en que ocurre. Cuando las siestas se vuelven recurrentes, prolongadas o aparecen en horarios poco habituales, como las primeras horas de la mañana, pueden estar indicando algo más que una simple necesidad de descanso.
Cuándo la somnolencia diurna puede ser una señal de alerta
La necesidad constante de dormir durante el día puede estar asociada a distintas condiciones médicas. Entre las más frecuentes se encuentran los problemas cardiovasculares, los trastornos metabólicos y la apnea del sueño, un trastorno que interrumpe la respiración durante la noche y afecta la calidad del descanso.
- Cuando el sueño nocturno no es reparador, el cuerpo intenta compensarlo durante el día. Esto genera un círculo en el que la persona duerme más, pero no necesariamente mejor. Con el tiempo, este patrón puede impactar en la energía, la concentración y el bienestar general.
- Desde un enfoque clínico, la fatiga persistente no debe ser ignorada. Si las siestas se vuelven una necesidad diaria, especialmente si son largas o aparecen en horarios atípicos, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud.
- También es importante observar otros síntomas asociados, como dificultad para respirar al dormir, ronquidos intensos, despertares frecuentes o sensación de cansancio incluso después de haber dormido varias horas.
Prestar atención a estos cambios permite detectar posibles problemas de salud a tiempo. En ese sentido, el descanso no solo cumple una función reparadora, sino que también puede ofrecer pistas valiosas sobre el estado general del organismo.