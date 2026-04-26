26 de abril de 2026 - 13:56

Un estudio reciente reveló que las siestas frecuentes pueden indicar problemas de salud

Salud. Dormir durante el día no siempre es inofensivo: un estudio revela que ciertos patrones de siesta podrían funcionar como una señal de alerta.

El estudio indica que esto puede transformarse en una señal de alerta si se vuelve constante o excesivo.

El estudio indica que esto puede transformarse en una señal de alerta si se vuelve constante o excesivo.

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Los Andes | Redacción
Por Redacción

Tomar una siesta ocasional suele considerarse un hábito saludable, capaz de mejorar la concentración y reducir el estrés. Sin embargo, un estudio reciente de Sleep Foundation comenzaron a diferenciar entre el descanso puntual y ciertos patrones que podrían reflejar un problema subyacente, sobre todo en adultos mayores.

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El punto clave no es dormir durante el día en sí, sino la frecuencia, la duración y el momento en que ocurre. Cuando las siestas se vuelven recurrentes, prolongadas o aparecen en horarios poco habituales, como las primeras horas de la mañana, pueden estar indicando algo más que una simple necesidad de descanso.

estudio sobre la siesta
Estos cambios de hábitos suelen ser uno de los primeros signos de desequilibrios físicos o metabólicos.

Estos cambios de hábitos suelen ser uno de los primeros signos de desequilibrios físicos o metabólicos.

Qué revela el estudio: más sueño diurno, mayor riesgo

  • Un estudio reciente analizó la relación entre el sueño diurno y la salud general, y encontró asociaciones que llaman la atención. Según los resultados, cada hora adicional de sueño durante el día aumenta el riesgo de muerte en un 13%, mientras que cada siesta extra incrementa ese riesgo en un 7%.
  • El dato más relevante es que este riesgo se acentúa cuando el descanso ocurre en la mañana, un momento en el que el cuerpo, en condiciones normales, debería estar en estado de vigilia. Este patrón podría reflejar una alteración en los ritmos circadianos o una fatiga que no logra compensarse con el descanso nocturno.
  • Es importante aclarar que estos resultados no implican que la siesta sea perjudicial por sí misma, sino que pueden actuar como un indicador indirecto. En otras palabras, el exceso de sueño diurno podría ser una consecuencia, más que la causa, de otros problemas de salud.
estudio sobre la siesta
El exceso de sueño diurno (especialmente en horarios inusuales) empieza a vincularse con riesgos que van más allá del cansancio.

El exceso de sueño diurno (especialmente en horarios inusuales) empieza a vincularse con riesgos que van más allá del cansancio.

Cuándo la somnolencia diurna puede ser una señal de alerta

La necesidad constante de dormir durante el día puede estar asociada a distintas condiciones médicas. Entre las más frecuentes se encuentran los problemas cardiovasculares, los trastornos metabólicos y la apnea del sueño, un trastorno que interrumpe la respiración durante la noche y afecta la calidad del descanso.

  • Cuando el sueño nocturno no es reparador, el cuerpo intenta compensarlo durante el día. Esto genera un círculo en el que la persona duerme más, pero no necesariamente mejor. Con el tiempo, este patrón puede impactar en la energía, la concentración y el bienestar general.
  • Desde un enfoque clínico, la fatiga persistente no debe ser ignorada. Si las siestas se vuelven una necesidad diaria, especialmente si son largas o aparecen en horarios atípicos, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud.
  • También es importante observar otros síntomas asociados, como dificultad para respirar al dormir, ronquidos intensos, despertares frecuentes o sensación de cansancio incluso después de haber dormido varias horas.
estudio sobre la siesta

Prestar atención a estos cambios permite detectar posibles problemas de salud a tiempo. En ese sentido, el descanso no solo cumple una función reparadora, sino que también puede ofrecer pistas valiosas sobre el estado general del organismo.

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