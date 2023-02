Gran Hermano cambió las reglas: así van a jugar los familiares que entraron a la casa

Este lunes fue un antes y después en la casa de Gran Hermano con el ingreso de los familiares. Las emociones quedaron a flor de piel con el primer contacto de los participantes con sus seres queridos.

Uno de los más movilizados fue Marcos que hacía más de un año que no veía a su hermana Valentina. El otro, Nacho con su papá. Después hubo todo un arco de reacciones y emociones, pero la que más polémica generó fue Romina que no pudo esconder su decepción al ver a su sobrino y no a las nenas.

EL ROL DE LOS FAMILIARES

Pero, ¿qué van a hacer los familiares? Santiago Del Moro explicó cómo va a ser la dinámica a partir de este momento y generó revuelo dentro y fuera de la casa.

“Mañana miércoles hay gala de nominación, un familiar mañana será eliminado, así que mañana se va uno. ¿Quién lo elimina?, la casa”. Así comenzaba el comunicado de Gran Hermano y que Santiago Del Moro leyó a toda velocidad al cierre del programa.

“A partir de mañana el público votará al nuevo líder de la semana, lo va a votar durante todos los días, es decir, el público va a ir sacando a medida que vayan votando integrantes de la casa. El voto del público será para los familiares y el menos votado hará que su pariente se consagre líder de la semana, el jugador que consiga el liderazgo lograra la inmunidad y además obtendrá un importantísimo premio”.

Algo confuso, en el comunicado se entiende que ahora participantes y familiares van a votar (a familiares) y el menos votado le va a dar el liderazgo e inmunidad a su familiar. Lo que no queda claro es lo de “lo va a votar durante todos los días”. ¿Va a haber un líder diario? Porque sería un montón que se sumen 6 semanas más.

Esto además, enciende las alarmas ante posibles complots y estrategias entre el jugador y su familiar. Algo que se aclaró hace unos días es que la nominación espontánea y la fulminante quedaron deshabilitadas por un tiempo.