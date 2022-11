Huyeron sin pagar la cuenta de 30.000 dólares, pero la moza se vengó en TikTok con una frase letal

Una moza le reclamó a un grupo de clientas que se fue de su restaurante sin pagar. Lo hizo a través de un video de Tik Tok que en cuestión de horas se viralizó. Una de las comensales olvidó sus anteojos y, como represalia, la tiktoker los rompió.

“Espero que estos sean los 125 dólares”, tituló Jessica Guevara (@jurassicah), de California, Estados Unidos. Esta era la suma que les correspondía abonar. “Para las chicas que salieron corriendo sin pagar: Dejaste tus anteojos, p...”, dijo, enojada, y los pisoteó.

Su video acumuló 5,9 millones de reproducciones, miles de comentarios y su acción hizo eco en los medios locales. Muchos la apoyaron, pero otros señalaron que podría haber actuado de otra manera. Alguien le dijo que debió haberlos donado, mientras que otros, resaltando lo costosos que pueden ser los anteojos de prescripción, le aseguraron que hubiese podido recuperar más de lo que pagó por la cuenta, detalla TN.

En una nueva publicación, Jessica decidió aclarar que el video era viejo y que ya no trabajaba en ese restaurante. En vista de las críticas por el tipo de anteojos, explicó que no tenían fórmula, eran de plástico, solo para usar como accesorio.

“Para los que están quejándose en los comentarios, por favor, relájense”, insistió la joven. “La razón por la que me enojé fue porque este grupo de chicas pidió comidas y bebidas que me esforcé en servir y debían más de 125 dólares que consumieron y no pagaron. Ese dinero salió de mi billetera”, argumentó la joven.

“Mi trabajo es de salario mínimo, gano 15 dólares la hora”, contó la chica. Cabe mencionar que al cambio del dólar blue, serían más de $36.000 lo que perdió por la “broma” de mal gusto.

Además, Guevara, sin conocer sus derechos -como remarcó- dio de su dinero para saldar la deuda, pese a que es ilegal en California obligar a los empleados de gastronomía a responder con sus ingresos las pérdidas del establecimiento. “Mi gerente constantemente me advertía que las cuentas sin pagar saldrían de mi bolsillo y eso fue lo que pasó. Así que no, no estaba molesta por no haber recibido propina, ni estaba vengándome con el restaurante. Solo intento ahorrar para mi alquiler”, argumentó.