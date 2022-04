Guillermina Valdés viajó a Europa junto a sus hijas, Paloma y Helena Ortega, por un especial motivo

Guillermina Valdés está viviendo viviendo uno de los momentos más difíciles, pero también felices de su vida. La actriz acompañó a una de sus hijas a Londres, porque decidió dejar el país para instalarse en Europa.

Para asegurarse de que todo esté bien, la pareja de Marcelo Tinelli viajó con Paloma Ortega, para ayudarla a que se instale a vivir en el viejo continente y lo hizo junto a Helena Ortega, su otra hija. en tanto que Dante Ortega y Lorenzo Tinelli, los otros dos hijos de Guillermina, se quedaron en Buenos Aires.

“Acompañando a Palo Ortega que se queda aquí, en el viejo continente”, escribió la empresaria junto a varias en las que se las ve a las tres recorrer la ciudad en la que vivirá la mayor de las hijas de Valdéz y Sebastián Ortega.

Guillermina Valdés junto a sus hijas, Paloma y Helena Ortega en Europa.

En las postales que compartió en su cuenta de Instagram, se las ve disfrutar de la capital inglesa, paseando, recorriendo distintos barrios y hasta a bordo de un tren.

La publicación de la exjurado de Showmatch superó los 40 mil “me gustas” y no faltaron los comentarios de los famosos: el primero fue el de Marcelo Tinelli y luego Lizardo Ponce, quienes sumaron emojis de corazón y luego Jimena Barón, su excompañera de trabajo, quien escribió: “Que lindo viaje Guille”.

Guillermina Valdés se quebró al hablar de las orientaciones de sus hijos

En Showmatch, Lizardo Ponce homenajeó al colectivo LGTBIQ+ y emocionó a Guillermina Valdés con su propuesta. La pareja de Marcelo Tinelli no contuvo las lágrimas al pensar en sus tres hijos mayores y sus elecciones.

Guillermina es mamá de Dante, Paloma, Helena Ortega y Lorenzo Tinelli. A los tres mayores los tuvo con Sebastián Ortega, su exmarido, y el más chico con Marcelo Tinelli, su actual pareja.

“Me emociona mucho, porque yo tengo hijos que eligieron un camino propio y me encanta escucharlos. Y entender y me encantaría en las casas que puedan entender que los hijos no son nuestros y estamos para acompañar”, expresó.

“Evitaría el sufrimiento en el mundo si simplemente dejamos que cada uno se exprese y sea quien quiera y tiene que ser en cada momento de su vida”, resaltó la jurado de La Academia.

“Y basta que si las mujeres tienen el pelo corto como mis hijas hay dudas para que entren a un baño de mujeres. O si un hombre es gay no es fuerte. Hay demasiado sufrimiento en el mundo”, agregó Guillermina.

“Sabía que este homenaje me iba a tocar. Qué lindo ser cómo tu papá, que no deposita si hay un diploma, si el trabajo es bueno, si es lindo… Basta de etiquetas. Gracias, chicos. en las casas se necesita esto”, cerró, conmovida.