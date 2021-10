Guillermina Valdés se quebró al hablar de las orientaciones de sus hijos: “Eligieron un camino propio”

Este jueves cerró un nuevo ritmo en Showmatch con la presentación de Lizardo Ponce, quien homenajeó al colectivo LGTBIQ+ y emocionó a Guillermina Valdés con su propuesta. La pareja de Marcelo Tinelli no contuvo las lágrimas al pensar en sus tres hijos mayores y sus elecciones.

Guillermina es mamá de Dante, Paloma, Helena Ortega y Lorenzo Tinelli. A los tres mayores los tuvo con Sebastián Ortega, su exmarido, y el más chico con Marcelo Tinelli, su actual pareja.

Guillermina Valdés rompió en llanto en Showmatch.

La actriz se mostró visiblemente emocionada y se sintió identificada con la familia de Lizardo Ponce, quien quiso llevar un mensaje para las familias que no aceptan la diversidad y eso conmovió a la empresaria.

“Siguen pasando cosas feas en el mundo, pero en mi caso no hay nada más lindo que sentirse bien con su familia”; dijo el conductor de La Previa de La Academia que tiempo atrás contó que sus padres nunca lo juzgaron cuando contó su orientación sexual.

“Me emociona mucho, porque yo tengo hijos que eligieron un camino propio y me encanta escucharlos. Y entender y me encantaría en las casas que puedan entender que los hijos no son nuestros y estamos para acompañar”, expresó.

“Evitaría el sufrimiento en el mundo si simplemente dejamos que cada uno se exprese y sea quien quiera y tiene que ser en cada momento de su vida”, resaltó la jurado de La Academia.

“Y basta que si las mujeres tienen el pelo corto como mis hijas hay dudas para que entren a un baño de mujeres. O si un hombre es gay no es fuerte. Hay demasiado sufrimiento en el mundo”, agregó Guillermina.

“Sabía que este homenaje me iba a tocar. Qué lindo ser cómo tu papá, que no deposita si hay un diploma, si el trabajo es bueno, si es lindo… Basta de etiquetas. Gracias, chicos. en las casas se necesita esto”, cerró, conmovida.