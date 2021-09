Marcelo Tinelli se puso insistente y le hizo pasar un mal momento a Guillermina Valdés: “Saquen ese video”

Una vez más, la relación de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés dio qué hablar. En el programa de este martes, el conductor de Showmatch le pidió a su mujer que desfile, sabiendo que a ella no le gusta que le haga ese pedido, y le hizo pasar un mal momento a la empresaria al insistirle poniéndola en aprietos al compararla con Jimena Barón y Pampita.

Tinelli presentó a los cinco integrantes del jurado y cuando llegó el turno de nombrar a su pareja, bromeó con el hecho de que ella desfile en la pista para lucir su ropa. Pero no quedó ahí, durante varios minutos hizo el intento de que Guillermina cambie de opinión, y solo logró el enojo de la madre de su hijo Lorenzo, que ya no sabía cómo decirle que no.

“¿No se pueden hacer desfiles ya?”, dijo Marcelo buscando el apoyo de las mujeres del jurado. “No entiendo. Dije desfile, Caro y Jime dicen que sí y Guille dice ‘no, yo no desfilo’. No entiendo ¿hay algún problema con desfilar”, comentó el conductor haciéndose el desentendido.

“Que desfilen Caro y Jime, a ellas les sale”, dijo ya visiblemente molesta Guillermina. Sin embargo, Tinelli insistió: “¿A vos no te sale? Es como que yo diga que no me sale hablar frente a la cámara. Cuántos años has sido modelo y has desfilado”.

Marcelo Tinelli se puso insistente con que Guillermina desfile y ella se negó.

“Fui muy mala modelo y lo he reconocido públicamente ¿Cuál es el problema? en pasarela pisaba huevos”, argumentó acerca de por qué no se siente cómoda al desfilar.

Luego, en pantalla pusieron un video de Guillermina desfilando en su época de modelo y su cara cambió. Y, en medio de la pelea con su pareja, pidió que lo saquen en un tono poco amigable: “Saquen ese video”.

“¿Qué te agarró hoy?¿Qué te pasa?”, preguntó la empresaria casi sin entender por qué tanta insistencia de parte de Tinelli.

“La mujer hoy puede elegir mucho más y yo tengo la suerte, a todos se los digo, de tener un hombre que me deja elegir qué hacer y qué no hacer. Soy una mujer privilegiada, ojalá todas tengan esa suerte. Él me respeta”, dijo incómoda la exactriz intentando salir de ese momento.

Haciendo caso omiso a las palabras de Valdés refiriéndose a él, Tinelli volvió con lo mismo: “¿Pero cuál es el problema de que te pida desfilar?”.

“Pero ya está. Te estoy haciendo quedar súper. ¿Qué te pasa? Después dicen que nos peleamos. Dale, anda a conducir, dale”, cerró Guillermina y no volvió a dirigirle la palabra al conductor que durante todo el programa la chicaneó con lo mismo.