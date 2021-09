Guillermina Valdés se enojó con Marcelo Tinelli y le cortó el rostro en vivo: “No quiero, no lo voy a hacer”

No es nuevo que Guillermina Valdés se enoje con Marcelo Tinelli y que se lo haga saber con caras, gestos o incluso palabras cada vez que esto sucede. En esta oportunidad, la modelo se molestó con su pareja porque le insistió para que elija una bailarina para el novio de Hernán Piquín que se suma a Showmatch La Academia, pero ella se negó a hacerlo porque no le parecía ético ni justo y le cortó el rostro.

Agustín Barajas, el novio de Hernán Piquín desde hace tres años, es bailarín y será parte del programa por pedido expreso de Marcelo Tinelli. Para ello, hicieron un casting en vivo con tres de las bailarinas del staff de Showmatch y las jefas de coach y los jurados eligieron a la joven que acompañará al artista como partener en los distintos ritmos.

Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y el mismo Piquín no tuvieron problemas de elegir a quién consideraban que era la indicada para acompañar a Barajas en la pista. Pero, cuando llegó el turno de Guillermina, ella no quiso dar un nombre porque consideraba que las tres chicas son sus “amigas” y todas se merecían la oportunidad de tener más notoriedad en el programa.

“Es muy difícil para mí, no quiero decir nada”, dijo con seriedad la empresaria y Tinelli no pudo disimular su cara de no entender nada de lo que sucedía. “No puedo porque no soy quién para elegir. No vine a juzgar a las bailarinas”, insistió tajante la modelo.

“No pasa por querer o no. Se empaca y como que es difícil moverla”, acotó Marcelo y Guillermina optó por no de darle explicaciones y dejó el micrófono en la mesa llamándose al silencio.

“Este es como el día del ‘no desfilo’”, comentó Tinelli y recordó el día que su mujer no quiso desfilar cuando él se lo pidió hace algunos años cuando fue jurado de otro programa que él conducía.

Lejos de dejarlo todo ahí, el conductor volvió a pedirle a la madre de su hijo Lorenzo que vote por alguna bailarina y hasta las jefas de coach se sumaron al pedido. “No quiero, no lo voy a hacer”, dijo una vez más enojada y Tinelli insistió: “Pero te lo estoy pidiendo. Por favor te lo pido mi amor”.

Finalmente, luego de varias insistencias, Guillermina eligió a la joven que había sido “desfavorecida” con la música que le pusieron para audicionar. Y su elección fue totalmente diferente a la de sus compañeros del jurado, quienes optaron por la misma bailarina y la que salió ganadora.

“Perdón, ante todo perdón por pedir una cosa tremenda”, dijo en tono irónico Marcelo Tinelli después de que su pareja por fin reveló su elección y el clima quedó tenso.