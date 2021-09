Agustín Barajas, el novio español de Piquín que lo sorprendió en el piso de “La academia”

“La academia” debutó este lunes en el horario de las 23 hs pero esa no es la noticia de hoy sino la visita sorpresa del novio de Hernán Piquín a los estudio de El Trece. Agustín Barajas viajó desde España para reencontrarse con su pareja y evitar que se distrajera con videollamadas mientras los participantes hacían sus rutinas en la pista.

El bailarín se vio todo el tiempo feliz, con una sonrisa inmensa ya que su pareja oriunda de Granada viajó al país especialmente para compartir unos días y recargarse de energías, juntos.

Marcelo Tinelli aprovechó que el joven estaba parado detrás de las cámaras y recordó el momento de despiste de Piquín. “Usted estaba hablando por facetime y me lo pasó al novio, que yo no lo escuchaba nada. Y, después, usted no se acordaba ni de los temas que había elegido”, dijo el conductor mirando a Hernán, quien reconoció: “Es verdad, me desconcentra tanta belleza”.

“Lo tenés muy enamorado, eso te quiero decir”, comentó Marcelo dirigiendo su mirada al español. “Por eso tuve que venir, porque si no, no llega a diciembre”, aseguró Agustín. “Perdón, ¿te vas a tener que quedar acá hasta diciembre?”, preguntó Tinelli asombrado y Barajas confió: “No, tengo billete de vuelta pero lo tengo abierto”.

Y apostando al amor de la pareja, el conductor le preguntó al jurado “¿Se vuelve?”, y el bailarín soltó: “No se vuelve”.

Quién es Agustín Barajas, el novio de Hernán Piquín

Agustin Barajas es el novio español de Hernán Piquín y en sus redes sociales se describe como co-presentador del programa “De parte del arte” y coreógrafo y bailarín, como el argentino.

Tiene 33 años y en su cuenta de Instagram suben postales que enamoran, en destinos paradisíacos, con poses de baile y hasta arriba de los escenarios mostrando sus dotes para el baile y la actuación.