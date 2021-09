¿Cuál es el signo más ridículo del zodíaco?

Todos tenemos a algún familiar, amigo o compañero del trabajo que no le da pudor hacer determinadas cosas que a otro le pondría el pelo de punta. La vergüenza queda para algunos, para los que creen que son observados permanentemente.

Pero en este horóscopo haremos foco en el signo más ridículo del zodíaco, ese que no le teme a que se rían de sus actos o dichos, que no tiene inseguridades y no le da miedo a liberarse hacer ridiculeces.

Capricornio, el signo más ridículo del zodíaco

Las personas que nacieron entre el 23 de diciembre y el 19 de enero se tiran a la pileta de cabeza y vestidas de payaso, si eso es necesario para alegrar algún evento o cortar con las malas energías de alguna reunión.

Los nativos de Capricornio no le tienen miedo a casi nada y hacer el ridículo es una situación leve en su álbum de recuerdos.

A ellos les gusta exagerar y dramatizar sus vivencias. Son buenos contadores de historias y no dudan en subirse a un escenario a contar chistes o ser los primeros en hacer cualquier baile nuevo. En su vida profesional también buscan el riesgo sin ponerse paracaídas y si algo les sale mal, consideran que por lo menos lo intentaron. La vergüenza que pasan se les evapora en segundos.

Géminis, el otro signo ridículo del zodíaco

Las personas que nacieron del 21 de mayo al 22 de junio son las regidas por el signo Géminis y cuando se ponen en ridículo, lo disfrutan. Siempre que se trate de una actividad lúdica, el ridículo para ellos constituye un revulsivo contra la vergüenza, el pudor y el conformismo.

Son personas intelectuales que se analizan y, de alguna forma, se purgan del trauma de verse en ridículo antes de que esto pueda ocurrir.

Tienen su mente fría, pero el corazón muy caliente. El pasar vergüenza para ellos no es el fin del mundo, sino un viaje al placer y al autoconocimiento.