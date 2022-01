Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes cumplieron 9 años juntos y se saludaron cariñosos en las redes

Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli se mostraron súper enamorados durante el 2021 en su aparición casi diaria en “La academia”; sus retos en cámara, besos exagerados y palabras amorosas hicieron que los televidentes conocieran un poquito más de vida sentimental.

Y ahora se abrieron un poco más. Y es que cumplieron 9 años de estar juntos y ambos eligieron publicar fotos tiernas en sus respectivas cuentas de Instagram. Cada 24 de enero es fecha de celebración para la pareja que en 2014 fueron papás de Lorenzo o Lolo, como todos lo conocemos.

La modelo fue la primera en publicar su aniversario y sobre una foto en la Tinelli la abraza escribió: “9 años contigo”. Luego fue el conductor quien copió el gesto y compartió una fotografía de ambos en el mar. Y acompañó con la frase: “Te amo, felices nueve años mi vida”.

Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli celebraron sus 9 años de amor en las redes sociales

Algo que llamó la atención fue una historia que subió Marcelo, se trataba de una reflexión sobre las experiencias que afrontaron juntos desde el inicio de su relación. “¡Feliz aniversario! 9 años compartiendo la vida, con un hijo hermoso y una familia hermosa que lograron formar”, se lee primero en el mensaje que el mediático replicó.

Y luego dice: “9 años de estar en los buenos y malos momentos, donde tuvieron sus crisis como cualquier pareja, pero pudieron salir adelante. Brindo por ustedes, por su amor y porque sean muchos años más de amor y compañerismo”.

¿Qué la enamoró a Guillermina Valdes de Marcelo Tinelli?

Fue a principios de diciembre del 2021 que Guillermina Valdes habló en exclusiva con Teleshow y reveló las cualidades de Marcelo Tinelli que la enamoraron y que la siguen conquistando día a día: “Su energía, su confianza, su entereza, su templanza; tiene muchas cosas que son valores que yo puedo admirar y aprender también muchas veces”.

Junto a Lolo, los mediáticos supieron formar una familia ensamblada numerosa que se lleva muy bien y celebran muchas ocasiones juntos.

Sobre la personalidad del conductor de “Showmatch”, Guillermina reveló que le gusta: “Lo emprendedor que es, genera todo el tiempo espacios, no solo laborales sino de otro tipo también, en lo social. A él le gustan muchos los encuentros, es una persona con la cual me enriquezco también, y me pasa lo que decía antes: somos diferentes, nos enriquecemos”.

“Somos una pareja que es muy par, nos sentimos pares, no es que uno tiene algo sobre el otro, que uno necesita al otro. Elegimos compartir este momento de la vida juntos, y entendemos que queremos que siga así siempre, porque uno cuando está en pareja siente eso”, sostuvo la también empresaria.

