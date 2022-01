¿Qué pasó en “Masterchef Celebrity 3″? Suspendieron las grabaciones de las instancias finales

Desde hace varias semanas, “Masterchef Celebrity 3″ se viene reinventando con los reemplazos de los participantes famosos porque se contagiaron de coronavirus y deben permanecer aislados. Pasó con Joaquín Levinton, Denise Dumas y ahora con María del Cerro.

Pero ahora la situación los desbordó y la producción decidió cambiar de estrategia; los contagios son muchos e incluyen a personas del detrás de cámara por lo que las grabaciones quedaron suspendidas. Según se sabe, son cuatro los artistas que están cursando ahora la enfermedad: Luisa Albinoni, Vicky “Juariu” Braier, Paula “La Peque” Pareto y Malena Guinzburg.

Ellas son las cuatro competidoras del reality de Telefe que están cursando la enfermedad actualmente pero que se seguirán viendo en la pantalla chica porque las ediciones actuales ya fueron grabadas con anterioridad. Durante al menos dos semanas, “Masterchef Celebrity 3″ seguirá en pantalla.

Recordemos que tras el positivo de Denise, Barbie Vélez fue la encargada de cuidarle su isla de cocina. Lo mismo pasó con Ernestina Pais, quien cocinó en lugar del cantante de Turf. “Hoy me toca un desafío mega difícil en ‘Masterchef’, pero voy a darlo todo para salvar a mi bro, Joaquín, y que no me mate cuando vuelva”, dijo la periodista en Instagram.

Malena Guinzburg se enfrentó a Joaquín Levinton

El martes por la noche fue conflictiva en la competencia y la protagonista fue Malena Guinzburg, la última participante incorporación al reality. La comediante se puso a jugar y perjudicó a Joaquín Levinton y él no ocultó su enojo por la actitud de su compañera.

Malena Guinzburg se jugará su propio lugar en "Masterchef Celebrity 3"

La actriz tuvo la posibilidad de sacar hasta diez ingredientes a sus compañeros para así tener ella con qué cocinar y dejar desprovisto de opciones a su rival. Y sin pensarlo dos veces, ella arremetió contra Joaquín y le quitó cinco productos, incluida la única proteína que tenía.

Y así comenzó el ida y vuelta de los participantes y la bronca entre ellos.