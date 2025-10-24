24 de octubre de 2025 - 10:06

Grisines crocantes y caseros: la receta sin harina y varias verduras que va a conquistar tus picadas

En pocos minutos y con diversosingredientes, podés tener el acompañamiento perfecto para tus reuniones familiares o con amigos.

Esta receta viene perfecta para las picadas del fin de semana.

 Esta receta viene perfecta para las picadas del fin de semana.

Por Alejo Zanabria

Los grisines son un elemento indispensable en las picadas porque combinan funcionalidad, textura y mucho sabor. Son un acompañamiento perfecto, ya que el toque crujiente y seco contrasta de forma perfecta con algunos quesos cremosos, patés o salsas.

Esta receta viene perfecta para las picadas del fin de semana.

Esta receta viene perfecta para las picadas del fin de semana.

La receta de hoy es de grisines de papa, garbanzo y condimentos. Unos pancitos crujientes y nutritivos con ingredientes que seguro tenés en casa. La papa aporta textura, mientras que los garbanzos aportarán sabor y proteína. Seguí el paso a paso de esta preparación de la que no te arrepentirás.

Ingredientes

  • 100 g de papa.
  • 100 g de garbanzos cocidos.
  • 50 g de zanahoria rallada.
  • 60 g de harina de garbanzos.
  • 30 g de semillas de chía activadas.
  • 20 g de levadura nutricional sabor queso.
  • 1 cdta de cúrcuma.
  • Aceite de oliva
  • Pimienta negra
  • Sal al gusto.
Esta receta viene perfecta para las picadas del fin de semana.

Esta receta viene perfecta para las picadas del fin de semana.

Paso a paso de la receta

  1. Se inicia trabajando la papa; cuando esté cocida y blanda, hacé un puré en un bol. A esta mezcla se suman los garbanzos cocidos y la zanahoria rallada.
  2. A continuación, agregá la harina de garbanzos mientras revuelves y las semillas de chía; para estos grisines el gel actuará reemplazando el huevo
  3. Se añade el aceite de oliva para dar suavidad y mejorar la textura final.
  4. Después, sumá la levadura nutricional, la cúrcuma y la pimienta negra.
  5. Cubrí con un paño y dejá reposar por una hora o hasta que notes que duplicó su tamaño. Precalentá el horno a 180 °C mientras estiras la masa con un rodillo; debe tener 1 cm de grosor.
  6. Cortá en tiras finas de 10 a 15 cm de largo. Colocalas en una bandeja para hornear y cociná 15 minutos.
    Esta receta viene perfecta para las picadas del fin de semana.

    Esta receta viene perfecta para las picadas del fin de semana.

