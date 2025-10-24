Grisines crocantes y caseros: la receta sin harina y varias verduras que va a conquistar tus picadas

En pocos minutos y con diversosingredientes, podés tener el acompañamiento perfecto para tus reuniones familiares o con amigos.

Esta receta viene perfecta para las picadas del fin de semana.

Los grisines son un elemento indispensable en las picadas porque combinan funcionalidad, textura y mucho sabor. Son un acompañamiento perfecto, ya que el toque crujiente y seco contrasta de forma perfecta con algunos quesos cremosos, patés o salsas.

No obstante, pueden ser muy calóricos al estar hechos de harina y, como son fáciles de comer, es posible ingerir grandes cantidades sin darnos cuenta; por ello, hoy te traemos una receta super saludable para que no te quedés sin disfrutarlos.

La receta de hoy es de grisines de papa, garbanzo y condimentos. Unos pancitos crujientes y nutritivos con ingredientes que seguro tenés en casa. La papa aporta textura, mientras que los garbanzos aportarán sabor y proteína. Seguí el paso a paso de esta preparación de la que no te arrepentirás.

Ingredientes

Ingredientes 100 g de papa .

. 100 g de garbanzos cocidos.

50 g de zanahoria rallada.

60 g de harina de garbanzos.

30 g de semillas de chía activadas.

activadas. 20 g de levadura nutricional sabor queso.

sabor queso. 1 cdta de cúrcuma.

Aceite de oliva

Pimienta negra

Sal al gusto.

Paso a paso de la receta

Se inicia trabajando la papa; cuando esté cocida y blanda, hacé un puré en un bol. A esta mezcla se suman los garbanzos cocidos y la zanahoria rallada. A continuación, agregá la harina de garbanzos mientras revuelves y las semillas de chía; para estos grisines el gel actuará reemplazando el huevo Se añade el aceite de oliva para dar suavidad y mejorar la textura final. Después, sumá la levadura nutricional, la cúrcuma y la pimienta negra. Cubrí con un paño y dejá reposar por una hora o hasta que notes que duplicó su tamaño. Precalentá el horno a 180 °C mientras estiras la masa con un rodillo; debe tener 1 cm de grosor. Cortá en tiras finas de 10 a 15 cm de largo. Colocalas en una bandeja para hornear y cociná 15 minutos.