Grisines crocantes y caseros: la receta sin harina y varias verduras que va a conquistar tus picadas

Los grisines son un elemento indispensable en las picadas porque combinan funcionalidad, textura y mucho sabor. Son un acompañamiento perfecto, ya que el toque crujiente y seco contrasta de forma perfecta con algunos quesos cremosos, patés o salsas.
En pocos minutos y con diversosingredientes, podés tener el acompañamiento perfecto para tus reuniones familiares o con amigos.
No obstante, pueden ser muy calóricos al estar hechos de harina y, como son fáciles de comer, es posible ingerir grandes cantidades sin darnos cuenta; por ello, hoy te traemos una receta super saludable para que no te quedés sin disfrutarlos.
La receta de hoy es de grisines de papa, garbanzo y condimentos. Unos pancitos crujientes y nutritivos con ingredientes que seguro tenés en casa. La papa aporta textura, mientras que los garbanzos aportarán sabor y proteína. Seguí el paso a paso de esta preparación de la que no te arrepentirás.