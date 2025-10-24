Ni harina ni azúcar: los brownies saludables que sorprenden por su sabor

Estos brownies saludables sin harina ni azúcar son la versión más rica, húmeda y natural de un clásico irresistible.

Las recetas de brownies saludables llegaron para quedarse. Esta versión sin harina ni azúcar es ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor. Su textura húmeda, su aroma intenso a cacao y su dulzura natural los hacen perfectos para disfrutar sin culpa.

El secreto está en reemplazar los ingredientes clásicos por versiones más nutritivas. En lugar de harina, se usa avena o banana para dar cuerpo, y el dulzor lo aporta la miel o el endulzante natural. Así, el resultado es un brownie tierno, energético y sin exceso calórico.

image Ingredientes: 2 bananas maduras

2 cucharadas de cacao amargo

2 cucharadas de mantequilla de maní

1 huevo

1 cucharadita de miel o stevia

1 puñado de nueces o chips de chocolate sin azúcar Preparación: Pisá las bananas hasta lograr un puré. Agregá el huevo, el cacao, la mantequilla de maní y el endulzante. Mezclá bien hasta obtener una masa homogénea. Sumá las nueces o los chips. Volcá la mezcla en un molde con papel manteca y horneá a 180 °C durante 20 a 25 minutos.

Cuando enfríen, cortá en cuadrados y disfrutá. Son perfectos para acompañar un café, un mate o un desayuno energético. Además, podés guardarlos en la heladera hasta tres días sin que pierdan su textura.

image Por qué elegir esta versión A diferencia de los brownies tradicionales, esta receta evita los picos de azúcar y aporta grasas saludables, proteínas y fibra. La banana y la mantequilla de maní aportan cremosidad y energía natural. El cacao amargo ofrece antioxidantes y mejora el estado de ánimo.

Es una receta ideal para deportistas, personas que siguen una alimentación equilibrada o simplemente quienes quieren darse un gusto sin remordimientos. En menos de media hora, vas a tener un postre casero, nutritivo y delicioso.