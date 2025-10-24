24 de octubre de 2025 - 09:14

Ni harina ni azúcar: los brownies saludables que sorprenden por su sabor

Estos brownies saludables sin harina ni azúcar son la versión más rica, húmeda y natural de un clásico irresistible.

image
Por Ignacio Alvarado

El secreto está en reemplazar los ingredientes clásicos por versiones más nutritivas. En lugar de harina, se usa avena o banana para dar cuerpo, y el dulzor lo aporta la miel o el endulzante natural. Así, el resultado es un brownie tierno, energético y sin exceso calórico.

image

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras

  • 2 cucharadas de cacao amargo

  • 2 cucharadas de mantequilla de maní

  • 1 huevo

  • 1 cucharadita de miel o stevia

  • 1 puñado de nueces o chips de chocolate sin azúcar

Preparación:

Pisá las bananas hasta lograr un puré. Agregá el huevo, el cacao, la mantequilla de maní y el endulzante. Mezclá bien hasta obtener una masa homogénea. Sumá las nueces o los chips. Volcá la mezcla en un molde con papel manteca y horneá a 180 °C durante 20 a 25 minutos.

Cuando enfríen, cortá en cuadrados y disfrutá. Son perfectos para acompañar un café, un mate o un desayuno energético. Además, podés guardarlos en la heladera hasta tres días sin que pierdan su textura.

image

Por qué elegir esta versión

A diferencia de los brownies tradicionales, esta receta evita los picos de azúcar y aporta grasas saludables, proteínas y fibra. La banana y la mantequilla de maní aportan cremosidad y energía natural. El cacao amargo ofrece antioxidantes y mejora el estado de ánimo.

Es una receta ideal para deportistas, personas que siguen una alimentación equilibrada o simplemente quienes quieren darse un gusto sin remordimientos. En menos de media hora, vas a tener un postre casero, nutritivo y delicioso.

