Grabó el momento en que la despedían sin causa, compartió el video y estallaron los comentarios

Brittany, una joven trabajadora, compartió en su cuenta de TikTok el impactante momento en el que fue despedida por el equipo de Recursos Humanos a través de una videollamada. En el video, Brittany coloca su teléfono de manera que solo su rostro sea visible, pero se escucha toda la conversación. Lo que llama realmente la atención es que Recursos Humanos fue incapaz de darle las razones por la se deshacian de ella.

Con el tìtulo “Cuando sabes que estás a punto de ser despedido, lo filmas. Honestamente, esto fue traumatizante”, Brittany comparte uuno de los momentos más incomodos de la vida de un trabajador. “Pov (punto de vista): estás a punto de ser despedido”, comienza a explicar en el vídeo. Así, mientras que comienza la llamada, la joven coloca el teléfono de manera que solo se la pueda ver a ella, aunque se escuche toda la conversación.

“Mis compañeros han estado recibiendo invitaciones de llamadas de 15 minutos todo el día. Mi mejor amiga del trabajo ha tenido una reunión de 30 minutos antes que yo y la han despedido, así que sabía lo que se venía”. Al ser consciente de que lo más probable sería que a ella le dieran la misma noticia que a sus compañeros, no pudo evitar sentirse nerviosa. “He tenido 10 minutos para prepararme mentalmente antes de que llegara mi turno”, confesaba en el vídeo. Y es que, aunque fuera consciente de lo que iba a ocurrir, no podía evitar romper en llanto.

A pesar de haber demostrado habilidades y logros durante sus tres meses de adaptación en la empresa, donde gestionó negocios y aseguró tres contratos, Brittany se encontró con la noticia del despido sin recibir una razón clara. La joven expresó su confusión y tristeza, ya que consideraba que había tenido buenos resultados en su desempeño laboral. Desde el quipo de Recursos Humanos no fueron capaces de explicar que “datos” de su desempeño los habia orillado a esta decisión.

Entre los mensajes de los internautas aparecen algunos que resaltan la falta de empatía del equipo de Recursos Humanos “El SILENCIO después de “todavía no me has dado una razón para que te dejen ir” es ensordecedor.” señala una usuaria. Otros compartieron experiencias similares “Lamento mucho escuchar esto. Me despidieron después de 7 años de lealtad a una empresa para la que trabajaba. Literalmente casi me mata. Lo siento mucho”

El video de Brittany se volvió viral con más de 240mil visualizaciones, 11mil me gusta y más de 1200 comentarios, generando simpatía y empatía entre los usuarios de TikTok, quienes compartieron sus experiencias y comentarios de apoyo ante la difícil situación laboral de la joven.

Seguí leyendo