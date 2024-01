Fenómeno en TikTok: un niño desata risas y cosecha fanáticos con sus gritos futboleros

En el vasto y siempre sorprendente mundo de las redes sociales, la última sensación ha surgido gracias a un video compartido por la usuaria @sophialaura4 en TikTok. En este video, un pequeño se ha convertido en la estrella al expresar su ferviente pasión por el fútbol de una manera única y divertida.

El clip, que ha acumulado más de un millón cuatrocientas mil reproducciones y ha superado los 214,000 “me gusta”, captura el momento en el que el niño se sumerge en la emoción futbolera. Todo comienza cuando el pequeño, después de escuchar a un adulto repetir la frase “El Diego”, decide imitarla de una manera que sorprende a todos. Sin embargo, la verdadera hilaridad comienza cuando el niño irrumpe con entusiasmo gritando “Dale Boca”. La creadora del video, Laura, añadió una descripción simpática: “Y yo quiero que sea de River”.

La autenticidad y espontaneidad del pequeño hincha han conquistado los corazones de la comunidad de TikTok, convirtiendo el video en un fenómeno viral que desata risas y asombro. Las reacciones no se limitan a TikTok, ya que la popularidad del video se ha extendido a otras plataformas de redes sociales, donde los usuarios comparten el contenido y expresan su admiración por la simpatía del protagonista infantil.

Entre los más de 900 comentarios de la publicación podemos leer: “Decime q sos de boca sin decir que sos boca”; “si mi hijo no sale asi no quiero nada”; “dice mi papá que cuando yo nací pusieron una camiseta de Boca y otra de River y que me pude dormir en la de Boca”. También hubo quien alentó a Laura para que insistiera con el club de sus amores “hacelo de river laura es imposible pero tmb posible”

Este encantador episodio demuestra cómo la pasión por el fútbol puede manifestarse de las maneras más inesperadas y divertidas, conquistando no solo a los amantes del deporte, sino también a una audiencia más amplia que aprecia la espontaneidad y alegría genuina de un niño expresando su fervor por su equipo favorito.

