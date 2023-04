Florencia Peña tomó una tajante decisión que desconcertó a sus millones de seguidores

Florencia Peña sorprendió al anunciar en sus redes sociales que deja Divas Play, la plataforma en la que compartió durante poco más de un año fotos sin censura a cambio de una suscripción en dólares. La actriz compartió un comunicado y cerró un ciclo.

La conductora fue la primera en sumarse a una plataforma en la que subían fotos y videos subidos de tono para suscriptores. Al ser pionera, fue duramente criticada en su momento y hasta hace no mucho por hacer este tipo de contenido y a cambio de dinero.

Pero Florencia decidió ponerle un punto final, ya que tiene muchos compromisos laborales. Actualmente es parte del jurado de The Got Talent Argentina, el reality de Telefe donde trabajará junto a Abel Pintos, La Joaqui y Amir Abdul, con la conducción de Lizy Tagliani.

Florencia Peña tomó una tajante decisión sobre su futuro.

“Quiero anunciar que hoy me despido de @divasplayok. Nada me define; soy curiosa por naturaleza. Me gusta explorar y eso fue para mí #DivasPlay”, comenzó Flor el posteo al que sumó una foto de ella con la remera de la plataforma.

“Ir en contra de los prejuicios y de los estereotipos. Y siempre bancar la parada. Soy todas las que quiero ser y en esta plataforma salí a jugar un rato. Y la pasé bomba!!!”, se sinceró la artista sobre su decisión.

“Les deseo siempre que sean libres de estar donde quieran estar. Se los recomiendo, es liberador”, cerró su comunicado.

Florencia Peña se despidió del rubio y apostó a un radical cambio de look

Florencia Peña no para y, si bien se tomó unos días de vacaciones luego de la temporada de teatro con Casados con Hijos, ya está trabajando en lo que será su próximo proyecto, el reality de Telefe.

La artista compartió en Instagram que, para lo que se viene, tuvo que despedirse del cabello rubio y someterse a un radical cambio de look.

“Avanti morocha. Lista para lo que se viene”, escribió Flor al pie de sus fotos en las que luce un blazer lila y, aparentemente, no lleva nada debajo. Al que le sumó una minifalda de brillos con la que lució sus increíbles piernas.

En Instagram tiene más de 6 millones de seguidores con quienes compartió este cambio, el que la mayoría aprobó con sus “me gustas” y comentarios. Desde la peluquería grabó un video en el que mostró la transición del rubio a unos tonos más oscuros.

Florencia Peña y un radical cambio de look.