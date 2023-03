Florencia Peña jugueteó con un conjunto total black de cuero: “Me gusta de a tres… ”

Florencia Peña nuevamente causó revuelo en las redes sociales. Esta vez, la famosa compartió una imagen en la que sus curvas llamaron la atención de todos sus seguidores. La publicación de Instagram se volvió viral en cuestión de minutos y generó muchísimos halagos.

Desde una escalera, la actriz sorprendió: “Me gusta de a tres… las tiras”, comentario que desató una gran cantidad de mensajes picantes de sus fans.

Florencia Peña y su sensual look.

Flor en la imagen lució un conjunto de lencería de cuero negro, diminuto y completó su look con un blazer del mismo color, posando súper sensual.

“Vos me qu🔥eres matar?? no digas que no”, “Le entro !!!” y “Seamos 3 , 5 , 10, y dale que va, me re prendo”, fueron algunos de los halagos que recibió la actriz.

Florencia Peña: "Me gusta de a tres… las tiras".

Lo cierto es que con esta foto la conductora invitó a su público para que participen del contenido para adultos de la cual ella es parte y una vez más utilizó sus redes sociales en más de una ocasión para promocionar sus productos.

Florencia Peña le dio la espalda a la cámara y dejó un comentario subidísimo de tono: “Quiero ver gotas”

En otra ocasión, Flor Peña compartió en su Instagram una imagen donde lo curioso no fue su contenido, sino el mensaje que la actriz dejó en la descripción: “Cuando llueve? Quiero ver gotas”. El enigmático mensaje que casi tocaba lo sexual encendió las redes y desató una ola de especulaciones entre los internautas.

Con sus 48 años, la famosa demuestra que la edad es solo un número y que se encuentra en su mejor momento. Lo destaca con cada una de sus sensuales publicaciones y/o como en estos casos, con comentarios subidos de tono.

Aunque algunos usuarios criticaron la publicación de Florencia Peña, la mayoría de sus seguidores la felicitaron por su figura y por su actitud desinhibida. La actriz siempre se ha mostrado segura de sí misma y ha hecho gala de su sensualidad en varias oportunidades.

La actriz subió una foto y dejó un mensaje muy particular.

Cabe destacar que la figura de Florencia Peña siempre ha sido objeto de admiración por parte de sus seguidores. La actriz se ha destacado por su belleza y por su carisma, lo que la ha convertido en una de las artistas más queridas del país.

En definitiva, la publicación de Florencia Peña volvió a ponerla en el centro de la polémica. La actriz demostró una vez más que es dueña de su cuerpo y de su sexualidad, y que no tiene miedo de mostrarlo en público.