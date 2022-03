Famosos repudiaron a Flavio Azzaro por sus dichos sobre la violación grupal en Palermo: Barassi pidió su despido

Diferentes famosos del mundo del espectáculo repudiaron los desafortunados dichos de Flavio Azzaro, acerca de la violación en grupo de seis hombres a una mujer ocurrida en Palermo el pasado lunes. Dario Barassi, las actrices Julieta Nair Calvo y Mónica Antonopulos, Sofi Morandi, Barby Franco y la cantante Emi Mernes se expresaron fuertemente en contra del periodista deportivo.

Ayer, Flavio Azzaro se convirtió en tendencia nuevamente por sus declaraciones emitidas en televisión. El periodista minimizó la violación grupal a una mujer en el barrio porteño de Palermo, lo que derivó en un fuerte repudio en las redes sociales tanto hacia su persona como al canal que le da voz, Crónica TV.

El conductor se preguntó al aire cómo podía repercutir en la causa si eventualmente la víctima y los seis detenidos estaban bajo los efectos de una sustancia ilegal, como si eso fuera justificativo para cometer abuso sexual. “Hay personas que se arrepienten de haber accedido a algo y cuando toma conocimiento público. Durante o después. Dicen ‘yo no quería participar de esto’”, señaló Azzaro.

“Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con alguno de ellos”, manifestó. Ante semejantes palabras, el panelista Gustavo Chapur fue claro: “A mí me parece totalmente irrelevante saber si la chica consumió o no consumió. Es violación”. Pero Azzaro lo interrumpió e insistió: “¿Y ellos? Pueden decir que también estaban drogados y que eran incapaces de entender si ella estaba drogada”.

Dario Barassi, conductor estrella de El Trece, publicó un mensaje en su Twitter, que pareció ir dirigido a Azzaro, a pesar de no nombrarlo. “Hay gente que no debería estar en los medios. De verdad. Tal vez yo soy uno de ellos para algunos porque le puedo caer para el ort... y es válido. Pero yo hablo de objetividad, de personas cuyas opiniones o especulaciones nefastas no pueden ser difundidas. Criterio” expresó Darío.

Por otro lado, la actriz Julieta Nair Calvo escribió en sus redes: “No solo fuera de la TV, fuera de este mundo. Basta”. Otra que repudió lo dicho por Flavio fue la actriz Mónica Antonopulos, quien dijo: “¿De verdad estos bestias haciendo análisis periodísticos? Algunos de los hijos del patriarcado. ¿Uno puede querer y después arrepentirse? Complicidad si no detienen estos análisis bestiales”.

En ese mismo sentido, Emilia Mernes, la cantante urbana que es furor hoy en día, escribió en su cuenta de Twitter: “Otra vez este descerebrado hablando con tanta impunidad. Vergüenza y dolor escuchar esto”. Al igual que Sofi Morandi, influencer, que se expresó en contra de lo dicho por el periodista deportivo. “Una más y vamos... Pedazo de mierd... Flavio Azzaro” dijo Morandi. También Barby Franco subió una historia con el escrito: “Basta de gente nefasta en la televisión. Hablaría muy bien del canal si lo sacan de una vez!!!”.

