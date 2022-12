Evaluna Montaner y Camilo compartieron nuevas fotos de Índigo

Evaluna Montaner y Camilo fueron padres hace algunos meses de Índigo, generando una gran expectativa de millones de fans. En medio de un gran hermetismo en torno al día de su nacimiento, la pareja de músicos decidió confirmar su llegada con una serie de emotivas fotos en las que decidieron no exponen el rostro de la bebé, según Caras.

Lo cierto es que esta decisión generó diversos comentarios y algunos especularon que Camilo y la hija pequeña de Ricardo Montaner habrían firmado por la exclusiva a una reconocida revista internacional.

Camilo y Evaluna Montaner

Sin embargo, hace algunos días, el cantante se refirió a la decisión de no exponer a su pequeña Índigo y fue claro.

Camilo con Índigo

“Índigo todavía no nos ha dicho nada, así que estamos en la espera de cuando tenga ganas. Hasta ahora estamos respetando su autonomía, quien quita que no tenga tantas ganas de salir a que la vean. Estamos respetando su lugar”, dijo en una reciente entrevista en Venga la alegría.

Camilo con Índigo

Camilo y Evaluna Montaner compartieron una foto repulsiva y recibieron muchos comentarios

La vida de Camilo y Evaluna Montaner cambió por completo con la llegada de su hija, Índigo. La pequeña nació en el mejor momento de la carrera artística de sus padres por lo que, solo se tomaron uno o dos meses y ya debieron armar los bolsos para salir de gira, toda una aventura con una bebé.

Lo cierto es que desde siempre anhelaban con el día que viajarían por distintas ciudades con sus hijos, por lo que están haciendo realidad uno de sus sueños de pareja. Es que hasta el último mes de embarazo Evaluna subió a los escenarios y no tardó en regresar, con su hija a cuestas.

Camilo y Evaluna Montaner por primera vez de gira como padres de Índigo.

El cantante colombiano y la hija de Ricardo Montaner llevan un largo tiempo recorriendo Europa con el tour del último disco de Camilo. Y, como suelen hacer en sus redes, hicieron un “resumen” de lo que implica viajar siendo padres.

Si bien en ninguna foto aparece la niña, a quien ya explicaron no mostrarla públicamente hasta que ella lo decida, de alguna forma esta presente en las fotos que los artistas decidieron compartir con su público.

Hace un tiempo, Evaluna y Camilo subieron fotos en un restaurante al aire libre, de Evaluna disfrutando del sol y otra de ambos abrazados en una reposera. Todo muy “relajado” hasta que en la última imagen se ven las piernas de la cantante, el sillón y el piso sucios con lo que Índigo había evacuado.

Camilo y Evaluna Montaner por primera vez de gira como padres de Índigo.

La publicación desató la risa de los millones de seguidores. En apenas dos horas recibieron más de 470 mil “me gustas” y al pie de sus fotos miles de comentarios, en los que, por supuesto, la foto escatológica no pasó desapercibida.

“Jajaja el famoso brown note”, “La última jajajajajajajj”, “Final inesperado jajajaja”, “Me creí q era mostazaaaa”, “amo la última. A quien no le paso ? jajja”, “Jajaja qué linda etapa”, “cosas que pasan”, “Creo q no hay padre o madre q no haya pasado por eso”, “Pobre Eva”, fueron algunos de los miles de comentarios.