Estos son los cuatro famosos que acompañan a Shakira tras su ruptura con Piqué

La ruptura entre Gerard Piqué y Shakira ha sido dolorosa para ambas partes y también para sus hijos Milan y Sasha, que se ven perjudicados por no saber dónde vivirán y con quién de acá en más.

Días atrás Shakira brindó una entrevista para la revista Elle y reflexionó sobre el “momento más oscuro” que le toca vivir y gracias a quien es que sale adelante.

La cantante colombiana aclaró que no está sola en el proceso de ruptura, ha contado con el apoyo incondicional y consejos de su papá William Mebarak, además del resto de su familia. No obstante, a su círculo familiar se suman celebridades del mundo que no la dejarán caer.

Los famosos que apoyan a Shakira en su separación con Gerard Piqué

Entre la lista de famosos que apoyan a Shakira está el rapero William James Adams Jr, de Black Eyed Peas, con quién realizó su última colaboración ”Don’t You Worry”: “Con Will.i.am estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración rezando por mis hijos”.

Varios artistas han acompañado a Shakira en su momento de ruptura. (Web).

Aunque no parecían tan cercanos, Shakira también explicó que Chris Martin, vocalista de Coldplay, le ha mostrado su cariño desde su separación.

Shakira y Chris Martin

Uno de los más grandes amigos de Shakira siempre ha sido Alejandro Sanz. Desde mucho antes de que lanzaran “La Tortura” en 2005 ya habían mostrado su cercanía e incluso se especuló con un posible romance entre ambas estrellas. El cantante español ha sido clave en su mudanza a Miami y la batalla legal con Piqué.

“Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite. O Juan Luis Guerra,

. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona”, declaró Shakira.