3 recetas con lentejas que aportan proteína, abrigan y ayudan a ahorrar dinero

Durante años, las lentejas quedaron asociadas casi exclusivamente al clásico guiso de invierno. Sin embargo, nutricionistas y cocineros coinciden en que esta legumbre ofrece muchas más posibilidades. Además de aportar proteínas vegetales, hierro, fibra y minerales, se destaca por su variedad de recetas y ricos sabores en cada una.

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En un contexto donde muchas familias buscan alternativas económicas para mejorar su alimentación , las lentejas vuelven a ocupar un lugar central en la cocina cotidiana. Su versatilidad permite preparar platos abundantes, nutritivos y muy rendidores.

Esta versión elimina la carne para reducir costos sin perder sabor.

La base se prepara con cebolla, ajo y morrón rehogados lentamente. Luego se incorporan lentejas cocidas, zanahoria, papa y calabaza.

El secreto está en agregar una cucharadita de pimentón ahumado, que aporta profundidad y un aroma muy similar al de los guisos tradicionales de campo.

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2. Pastel de lentejas gratinado

Las lentejas cocidas pueden reemplazar perfectamente a la carne picada.

Se procesan junto con cebolla rehogada y condimentos hasta obtener una textura homogénea. Luego se colocan en una fuente y se cubren con puré de papas.

Un poco de queso rallado permite lograr una superficie dorada y crocante después de unos minutos de horno.

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3. Curry express de lentejas con arroz

Para quienes buscan sabores diferentes, esta receta resulta ideal.

Las lentejas se cocinan junto con cúrcuma, jengibre y leche de coco hasta obtener una preparación cremosa.

Acompañadas por arroz blanco, forman una combinación nutricionalmente muy completa gracias a la unión entre legumbres y cereales.

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Una legumbre que vuelve a ser protagonista

Las lentejas reúnen tres cualidades difíciles de encontrar juntas: son económicas, nutritivas y versátiles.

Por eso, cada vez más especialistas en nutrición recomiendan incorporarlas varias veces por semana.

Estas recetas demuestran que no hace falta gastar grandes sumas para disfrutar platos abundantes, reconfortantes y capaces de mejorar la alimentación diaria durante los meses más fríos del año.