3 de agosto de 2026 - 10:00

Qué es el ajvar: la preparación de los Balcanes que convierte morrones asados en una pasta llena de sabor

El ajvar es una preparación tradicional de los Balcanes que transforma simples pimientos asados en una de las recetas más famosas de la cocina internacional.

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Por Ignacio Alvarado

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Su color rojo intenso llama la atención. Su sabor mezcla notas dulces, ahumadas y ligeramente ácidas. Y su preparación demuestra que unos pocos ingredientes pueden dar lugar a una receta sorprendente.

Qué es el ajvar y dónde nació esta receta

El ajvar es una conserva tradicional originaria de los Balcanes, especialmente popular en Serbia, Macedonia del Norte, Bosnia, Croacia y otros países de la región. Aunque existen pequeñas diferencias según la zona, la base siempre es la misma: pimientos rojos asados, ajo, aceite y, en muchas versiones, berenjenas.

Durante el otoño, cuando comienza la cosecha de pimientos, muchas familias preparan grandes cantidades de ajvar para consumir durante todo el invierno. Esta costumbre forma parte de la identidad gastronómica de los Balcanes y todavía se mantiene viva en miles de hogares.

Cómo se prepara el ajvar paso a paso

El secreto del ajvar comienza con el asado de los pimientos, que deben cocinarse hasta que la piel quede completamente quemada. Después se pelan cuidadosamente, se retiran las semillas y se procesan junto con ajo, aceite y sal.

La mezcla vuelve luego al fuego durante un largo tiempo para que pierda humedad y concentre todo su sabor. Algunas recetas incorporan berenjenas asadas o un pequeño toque de vinagre, aunque cada familia conserva su propia versión dentro de la tradición de la cocina internacional.

Con qué comidas combina mejor

Una de las razones por las que el ajvar ganó popularidad fuera de los Balcanes es su enorme versatilidad. Puede servirse como entrada acompañado de pan, utilizarse para untar sándwiches o acompañar carnes a la parrilla, hamburguesas, embutidos y quesos.

También funciona muy bien como salsa para vegetales asados o como complemento de platos de arroz y pastas. Su sabor ahumado aporta personalidad sin resultar invasivo, lo que permite incorporarlo fácilmente a muchas recetas cotidianas.

Cómo conservar esta preparación

Una vez listo, el ajvar puede guardarse en frascos de vidrio previamente esterilizados. Conservado en la heladera y cubierto con una fina capa de aceite, mantiene su sabor durante varios días. Si se realiza un proceso adecuado de conservación al vacío, también puede almacenarse durante varios meses, como ocurre tradicionalmente en los Balcanes.

Una receta sencilla que sigue conquistando nuevos países

El ajvar demuestra que muchas de las mejores preparaciones de la cocina internacional nacieron para aprovechar productos de estación. Con apenas unos pimientos, aceite y ajo, esta especialidad de los Balcanes sigue conquistando nuevos paladares gracias a su sabor intenso, su textura cremosa y la enorme versatilidad que ofrece en distintas recetas.

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