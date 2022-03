Esteban Lamothe y Charo López están separados y ahora son amigos

Así como su romance, tomó a todos por sorpresa la separación de Esteban Lamothe y Charo López. Los actores decidieron ponerle fin a su relación y fue el protagonista de “La 1-5/18″ quien lo confirmó ante los medios, al afirmar que está soltero.

Pocos meses pasaron desde el momento que los artistas decidieron no esconderse más y vivir su amor con total libertad. A ambos se los veía muy felices compartiendo momento y salidas, pero todo llegó a su final.

Pero fue Lamothe quien optó por ya no esconder que ambos están solteros y que decidieron transformar su relación en una amistad.

Desde la revista Gente le consultaron sobre si había ido con Charo López al avant premiere de la película argentina “Las noches son de los monstruos”, en la que él trabaja, y el actor respondió con total sinceridad sobre el fin de su noviazgo.

Esteban Lamothe confirmó que se separó de Charo López.

“No. Ahora no. Estoy solo. Somos amigos con Charo, es una actriz increíble. La admiro mucho y quedamos re bien. Siempre me va a importar lo que piense de mi trabajo, porque es muy talentosa y muy inteligente”, aseguró.

El quiebre en la relación entre Lamothe y López fue inesperado, teniendo en cuenta que a principios de enero habían confirmado su noviazgo luego de muchos rumores.

La divertida reacción de Esteban Lamothe al ver una foto de un perro que es igual a él

Esteban Lamothe se hizo viral gracias a la búsqueda de un perro que ¡es igual a él! En Twitter publicaron la foto de la tierna mascota, una usuario advirtió sobre el parecido con el actor y él mismo reaccionó divertido y hasta pidió que lo ayudaran a buscarlo para verlo personalmente.

Una cuenta especializada en imágenes de perros compartió la de un cachorrito muy dulce, blanco con manchas negras, que parecería tener las mismas expresiones que el artista. “Se parece a Esteban Lamothe”, escribió una joven y todo se hizo viral.

Esteban Lamothe y su reacción divertida ante un perro perdido que es igual a él

Como era de esperarse, la mención le llegó rápidamente al protagonista de la ficción “La 1-5/18″ y él reconoció el parecido. “Idéntico. Lo quiero conocer. Es algo mío sí o sí”, escribió el artista y por varios minutos siguió con su campaña de conocer al perro.