Esteban Lamothe y Charo López se mostraron por primera vez juntos en público en el estreno de Desnudos

El romance de Esteban Lamothe y Charo López quedó al descubierto en las últimas semanas, después de que el actor fue vinculado emocionalmente con Ángela Leiva en reiteradas oportunidades. Las pistas que ambos dejaron en redes los mandaron al frente y luego decidieron no ocultarlo más.

Lamothe es una de las estrellas de la tira “La 1/5 18″ de Adrián Suar, pero también es uno de los protagonistas de “Desnudos”. El artista fue convocado para reemplazar a Luciano Castro, quien dejó la obra en la que actuaba junto a su exesposa, Sabrina Rojas, por proyectos personales.

Y fue justamente en el reestreno que Charo López fue fotografiada junto a Esteban Lamothe, cuando fue a apoyarlo en un momento tan importante para él.

Esteban Lamothe y Charo López en el estreno de Desnudos.

La pareja fue sorprendida por las cámaras de Primicias Ya y sonrieron desde el auto que manejaba el actor, y ella iba sentada como acompañante.

Charo López habló de su relación con Esteban Lamothe

Charo López es una reconocida comediante y la protagonista de la película “Hoy se Arregla el Mundo”. Por lo que con Lamothe comparten mucho y tiene bastante en común, principalmente la profesión.

Al parecer el medio los unió y no le temen al compromiso. Según ella misma contó en diálogo con Ciudad Magazine, están juntos “hace un tiempo” y está muy feliz junto a él, por que “sino no estaría saliendo”.

Charo López subió una foto de Esteban Lamothe, que el actor reposteó.

A la pregunta de si espera que el romance crezca, ella comentó: “No sé… Es raro salir con alguien sin pensar que una quiere que la relación crezca. Estamos re bien. Nos reímos mucho y estamos bárbaro”.

Además, enfrentó las observaciones que muchos hicieron de que ella se parece a su novio. “Me parece re gracioso, es un chiste que hacíamos nosotros también”, expresó.

“Me parece una observación graciosa y que también es real. Es un chiste que se hacía antes de esta exposición. Ese chiste no me va a ofender para nada. Aparte, no está mal parecerse a Lamothe”, cerró.