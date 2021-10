Esteban Lamothe se separó de Katia Szechtman y confesó que está muy triste

Hace algunas semanas se estrenó la nueva ficción de Polka, “La 1-5/18″ en la pantalla del Trece y entre el grupo de talentosos actores, Esteban Lamothe sorprendió en el papel de un joven sacerdote preocupado por las diversas situaciones de los jóvenes de la villa.

Más allá de su faceta actoral, el artista no está pasando por un buen momento personal porque confirmó que hace un tiempo se separó de Katia Szechtman, su novia actriz con quien estaba desde 2017.

Lamothe decidió blanquear su situación y, en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Esteban comentó: “Estamos separados con Katia, estoy separado y te doy la primicia no tengo mucho más para decir. La relación con ella fue muy buena, me dejó un montón de cosas, empezó con bastante perfil bajo y la mantuvimos así todo lo que pudimos”, comenzó diciendo el entrevistado.

Luego agregó: “Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Con mucho dolor intentamos salvar la pareja pero no pudimos. Y eso es muy triste”, dijo.

Visiblemente movilizado Lamothe agregó: “Es un momento de tristeza y estamos digiriendo eso”. Frente a esta situación el actor y aseguró que no volvería a hablar del tema: “No voy a dar ningún detalle de nada. Lo que nos pasó no vendería ni una revista, fue hace un par de semanas, pero a veces estás en un proceso, son largas, tristes y te preguntan y no podés transmitirlo en vivo. Ella es actriz, directora de cine pero no está acostumbrada a que la encaren y no hay nada para contar, no es que ella o yo estamos con alguien famoso”, cerró frente a algunos rumores de distanciamiento por un tercero en discordia.