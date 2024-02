“Este es mi primer trago”:una cordobesa participó del challenge y terminó con un ojo morado

Lo que comenzó como un desafío divertido en las redes sociales terminó en preocupación cuando una mujer, tras excederse en el consumo de alcohol, sufrió un accidente que impactó a los usuarios de TikTok. El desafío “Este es mi primer trago” se volvió tendencia, desafiando a los participantes a registrar su experiencia al consumir alcohol por primera vez y luego volver a aparecer horas después, si es que recordaban, para contar por qué ronda iban.

En esta ocasión, una mujer cumplió con la consigna del desafío, pero el desenlace del video conmocionó a la audiencia de TikTok. En las imágenes compartidas por la usuaria @meer.moreno, se ve a la mujer sonriendo momentos antes de tomar una bebida alcohólica, pero luego aparece sentada en una pileta, aparentemente ebria y con una parte de su rostro hinchada debido a un golpe.

“Terminó como quiso”, escribió la joven en la descripción del video, el cual superó las 18 millones de reproducciones y obtuvo casi dos millones de likes. Al viralizarse en la red social, numerosos usuarios expresaron su preocupación por la situación de la mujer.

Comentarios como “Necesitamos contexto de lo que le pasó a Carla”, “Hola soy Carla y este es mi primer hematoma”, “No entiendo por qué Carla no está en urgencias”, y “No me esperaba ese final, ahora me preocupa la señora”, reflejaron la sorpresa y la inquietud de la comunidad virtual ante el desafortunado desenlace del desafío.

También, uno de los internautas comentó sobre otro clip viral de compartido del mismo challenge. “¿Acaso veo un digno rival de ‘Hola soy Guille y este es mi último Guille’?” se preguntó. El clip se viralizó en 2022 y mostraba a un joven, Guille tomando su primer trago. Luego el estado en el que quedó en el último. En los segundos final se observa como Guille balbucea “este es Guille, este es mi último Guille” y se desmaya en el asfalto.

