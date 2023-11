Esta perrita es la fan número uno de Bonnie Tyler y sus bailes virales es lo mejor para ver en redes

En el fascinante mundo de las mascotas y sus sorprendentes habilidades, una encantadora Golden Retriever, se ha convertido en la sensación de las redes sociales. Gracias a su divertido comportamiento al escuchar las canciones de la reconocida artista Bonnie Tyler, la perra se volvió famosa.

Con un oído afinado para la música, Ellie demuestra su amor incondicional por los éxitos de Bonnie Tyler, siendo “Total Eclipse of the Heart” su canción favorita. Pero lo que hace que este momento sea verdaderamente único es la peculiar interpretación que la perrita hace de la famosa frase de la canción:“turn around” (da la vuelta).

Aparentemente entrenada para responder a ciertos comandos, Ellie toma la frase de la canción como una orden directa. Mediante un adorable giro, realiza un divertido baile cada vez que escucha el llamado de Tyler para que su amado regrese. Este inesperado gesto ha cautivado a millones de usuarios en las redes sociales, generando más de 22 millones de reproducciones y superando los dos millones de ‘me gusta’ en la plataforma TikTok.

Bonnie Tyler

El video compartido por el dueño de Ellie revela la conexión especial entre el animal y la música. Demostrando que las mascotas pueden tener gustos y preferencias tan singulares como los seres humanos.

Los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar, demostrando su amor hacia el animal: “Te amo perrito date la vuelta” o “No puede ser, es preciosa”. Los comentarios resaltan la ternura y simpatía de la Golden Retriever, así como también se divierten: “El perrito: ya me cansé del turn around, que más sigue?, como que me estoy mareando”.

En un mundo a menudo lleno de noticias impactantes, el divertido comportamiento de Ellie nos recuerda la alegría simple que las mascotas pueden brindarnos. De esta manera, la Golden se viraliza y se vuelve reina en las redes sociales.

Mientras la cantante ruega el regreso de amor, Ellie prefiere ignorar el verdadero significado de la letra y realiza un giro sorprendente.

