¿Es malo dormir con el pelo mojado? Un farmacéutico develó el mito en TikTok

El debate sobre si es perjudicial o no dormir con el pelo mojado fue aclarado por el farmacéutico y divulgador de contenido @farmaceuticofernandez en un vídeo viral en TikTok. El tiktoker develó la verdad detrás de esta frase tan común: “Si te vas a dormir con el pelo mojado, te vas a resfriar”.

En su video, el farmacéutico comienza explicando que no es cierto que dormir con el pelo mojado cause resfriados. El resfriado es causado por los virus del resfriado, y les da igual si tienes frío o si tu pelo está mojado. Por lo tanto, la frase que suelen decir las abuelas no tiene fundamentos médicos en este caso.

Sin embargo, el farmacéutico señala: “Es verdad que el fío puede favorecer a la expansión y la proliferación de los virus y que en determinadas circunstancias puede hacer que bajen tus defensas y eso favorecer una infección”. Entonces, aunque no es el pelo mojado en sí lo que provoca el resfriado, estar expuesto al frío durante períodos prolongados puede aumentar la susceptibilidad a las infecciones.

Además, el experto habló de otro mito común relacionado con el pelo mojado y que afirma que esta acción acelera la caída del cabello. “Lo que resfría siguen siendo los virus, si no hay virus, no hay resfriado. El frío por sí solo no resfría. Otro mito típico es que si te vas a dormir con el pelo mojado se te va a caer más pelo. No es cierto, ahora, lo que sí es cierto es que se te puede volver más frágil y débil y favorece la proliferación de bacterias, hongos y aparición de caspa. Así que sécatelo” concluyó.

El vídeo cosechó millones de reproducciones y numerosos comentarios de usuarios que comparten sus experiencias. Algunos afirman que, a pesar de lo explicado, se sienten más propensos a enfermar si duermen con el pelo mojado, mientras que otros reconocen que sí han notado problemas relacionados con la salud del cuero cabelludo tras hacerlo.

