Video: el consejo de un profesor de manejo ante un mal hábito que suelen tener los conductores

Un profesor de “autoescuela” ofrece consejos sobre conducción a través de su cuenta de TikTok. En uno de sus últimos video, el docente generó sorpresa al hablar sobre un hábito frecuente pero poco recomendable entre los conductores.

En el video que ha recibido más de 21 mil ‘me gusta’, el profesor simula una conversación entre un conductor y su copiloto. En el escenario, el conductor se detiene ante un semáforo en rojo y, sin pensar, coloca la primera marcha mientras espera a que cambie a verde, argumentando que lo hace para salir rápidamente cuando la luz cambie.

Sin embargo, el copiloto lo corrige al afirmar que “esa es la mayor tontería que he escuchado”. Le explica que no hay prisa para poner primera, y que el conductor tiene tiempo suficiente para hacerlo cuando el semáforo cambie. Pero la sorpresa viene con la razón más importante para no realizar esta práctica: ”Vas a dañar el disco de embrague de tu coche a largo plazo”, advierte el profesor.

El consejo del profesor es poner la palanca de cambios en punto muerto y mantener el pie en el freno durante semáforos y detenciones prolongadas para “evitar desgastes innecesarios en el embrague”.

Este consejo generó un sinfín de comentarios entre los usuarios de TikTok, muchos de los cuales se sorprendieron, ya que es justo lo contrario de lo que les enseñaron en la autoescuela. Algunos usuarios compartieron que sus propios profesores les aconsejaron dejar la primera marcha puesta, pero ahora se han dado cuenta de que esa práctica es errónea y seguirán el consejo del profesor de TikTok.

“¿Cómo? Mi profe me dice lo contrario, que deje puesto que si no salgo como las yayas”, “Yo pongo primera cuando el semáforo de peatones empieza a parpadear, así me dijo mi profe...”, “A mí me enseñó mi profesor así, a dejar la primera marcha, obviamente es un error. Mejor punto muerto y luego primera, descansar pie y embrague”, fueron algunos de los comentarios.

