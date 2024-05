Paula Pareto renunció a la beca del Gobierno para que otros deportistas puedan entrenar

Los recortes que lleva adelante el Gobierno nacional en las partidas presupuestarias impactaron fuerte en el área de Deportes, lo que llevó a que muchos atletas argentinos tengan que resignar entrenamientos, indumentarias o insumos.

En este contexto, la campeona olímpica Paula Pareto y su ex entrenadora, Laura Martinel, renunciaron a sus becas para que otros judocas puedan recibir el beneficio y llevar adelante su preparación.

La drástica decisión de la “Peque” Pareto y de Martinel está enmarcadas en la drástica reducción de becas que lleva adelante la Secretaría de Deportes de la Nación. Las destinadas a la Confederación Argentina de Judo pasaron 18 a 4, motivo por el cual la campeona en Río 2016 tomó la iniciativa de ceder su lugar.

Por eso, la actual entrenadora de selecciones juveniles y Martinel decidieron dejar de percibir un monto mensual, para perjudicar a la menor cantidad de judocas posibles.

Paula Pareto habló tras renunciar a su beca como deportista

“Yo siempre digo que de política no hablo porque no entiendo, pero que bajen de 18 a 4 el número de atletas es difícil. Yo no sé qué se habló en la charla que se tuvo con la Confederación, pero creo que siempre se hacen negociaciones, pero creo que esta vez no hubo ninguna negociación”, aseguró la “Peque” tras informar su decisión de declinar el cobro de la beca.

“Es difícil, la verdad es que lo único que puedo decir es que a mí me da mucha tristeza que pase esto, que por lo menos los chicos de judo puedan seguir entrenando y compitiendo. Como ex deportista me da mucha tristeza y como parte del cuerpo técnico también”, agregó la judoca.

En tanto, la “Peque” se mostró profundamente preocupada por lo que ocurra con la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París. “Hay mucha preocupación en la Comisión de Atletas porque no se sabe qué va a pasar después de París. Hoy los ojos están puestos en los Juegos Olímpicos, pero después no hay ninguna certeza”, detalló.

“Cuando sos atleta te exigen resultados, pero cada vez te dan menos. También hay que ser un poco coherentes en lo que se exige y en lo que se da. Con la creación del ENARD fue un apoyo importante y las cosas empezaron a cambiar, pero hoy se vuelve a complicar con estas cosas. Si queremos que crezca la bandera argentina también tenemos que apoyar el deporte”, agregó.