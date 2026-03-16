Empezá tu huerta en marzo: cómo armar una vertical en el balcón o el patio interno de tu casa

Las huertas verticales no solo permiten ahorrar espacio, sino también facilitan el cuidado de las plantas y son muy sencillas de armar.

Cada vez más personas buscan cultivar alimentos en casa, pero no siempre cuentan con patio o jardín. En departamentos o viviendas con espacios reducidos, la falta de superficie puede parecer un obstáculo. Sin embargo, existe una alternativa simple y cada vez más popular: la huerta vertical.

Este sistema consiste en aprovechar paredes, cercos o estructuras elevadas para cultivar plantas en distintos niveles. De esa manera, se utiliza la altura en lugar del ancho del terreno. Con algunos materiales accesibles y un poco de planificación, es posible crear un espacio productivo incluso en un balcón pequeño.

Las huertas verticales no solo permiten ahorrar espacio. También facilitan el cuidado de las plantas, mejoran la organización del cultivo y aportan un elemento decorativo al hogar. Además, son ideales para cultivar verduras de hoja, hierbas aromáticas y algunas hortalizas de pequeño tamaño.

Qué tener en cuenta antes de empezar El primer paso es elegir un lugar que reciba buena luz natural. La mayoría de las verduras necesita al menos cuatro o cinco horas de sol por día para crecer correctamente. Un balcón orientado al norte o al este suele ser una buena opción.

La mayoría de las verduras necesita al menos cuatro o cinco horas de sol por día para crecer correctamente. Un balcón orientado al o al este suele ser una buena opción. También es importante asegurarse de que la estructura tenga buen drenaje . El exceso de agua puede acumularse en los recipientes y dañar las raíces, por lo que cada maceta o contenedor debe tener orificios en la base.

. El exceso de agua puede acumularse en los recipientes y dañar las raíces, por lo que cada maceta o contenedor debe tener orificios en la base. Otro punto clave es el peso. Si la huerta se instalará en una pared o baranda, conviene usar materiales livianos para evitar sobrecargas. huerta vertical. Materiales que se pueden usar Pallets de madera

Botellas plásticas reutilizadas

Macetas colgantes

Cajones de madera

Estanterías metálicas

Bolsillos de tela para cultivo Lo importante es que cada recipiente tenga espacio suficiente para el desarrollo de las raíces y permita que el agua drene correctamente.

El paso a paso para armar una huerta vertical Elegir una pared, reja o estructura firme donde instalar la huerta. Colocar el soporte que sostendrá las macetas o recipientes. Puede ser un pallet, una estantería o una estructura colgante. Preparar los contenedores realizando pequeños orificios en la base para el drenaje. Llenar cada recipiente con sustrato fértil y liviano, preferentemente con mezcla de tierra, compost y perlita. Sembrar o trasplantar las plantas elegidas. Regar suavemente para asentar la tierra. Ubicar las plantas que necesitan más sol en los niveles superiores y las más sensibles en los inferiores. huerta vertical Qué cultivar en una huerta vertical No todas las plantas se adaptan bien a este sistema, pero muchas especies de crecimiento compacto funcionan perfectamente.

Algunas de las más recomendadas son la lechuga, rúcula, espinaca, perejil, albahaca, ciboulette, menta y tomillo. También se pueden cultivar rabanitos o algunas variedades pequeñas de tomate. Una buena práctica es combinar diferentes plantas para aprovechar mejor el espacio y diversificar la producción. Además, las hierbas aromáticas ayudan a repeler algunas plagas de forma natural.