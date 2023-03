Eliana Guercio, en contra de los baños mixtos en las escuelas: “No quiero que mi hija vaya al baño con otro chico”

Eliana Guercio y su marido, el arquero Sergio Romero, regresaron a vivir de forma definitiva a la Argentina cuando el jugador se sumó al plantel de Boca. Por su parte, la artista es panelista en Epa (AméricaTV), donde desató una polémica al opinar sobre la implementación de los baños mixtos en las escuelas.

Al aire del programa, aseguró que tenía un tema para debatir y, para ponerlos en tema a sus compañeros, comentó una medida que implementó un colegio tradicional de Buenos Aires y que a ella le llamó mucho la atención.

Sergio Romero, Eliana Guercio y sus cuatro hijos

Es que en el Colegio Estrada implementaron el uso de los baños sin género. Es decir que tanto chicas y chicos usan el mismo baño, sin distinción de género, como ya ocurre en otras instituciones educativas del país.

Además, también implementaron un uniforme único, para que todos vayan vestidos iguales al colegio, con el mismo criterio.

Eliana Guercio fue tajante respecto a la implementación de baños sin género en los colegios

Pero fue su forma de comentar el tema lo que alertó al conductor del ciclo de que ella no estaba de acuerdo con la medida. Y ante la consulta de sus compañeros, Guercio explicó las razones de su negación.

“No tenemos la educación y lo estamos viendo todos los días. Y no es una cuestión de clases, no es de ricos o pobres, no hay educación en ninguno de los extractos sociales”, arrancó.

“Lo vemos todos los días con la falta de respeto a la autoridad. Partiendo de eso, yo no quiero que mi hija vaya al baño con otro chico, con un varón y que se sienta expuesta a que pueda pasar cualquier cosa”, siguió. Y fue tajante al asegurar que “no somos una sociedad que esté preparada”.

Luego, contó una experiencia que vivió en otro país. “Yo estuve en Bélgica y los baños son para chicos y chicas. No podés elegir, vas al que van todos y no hay tutía. Son puertas vaivén donde vos ves en el baño la parte de arriba del tipo que está de espaldas y las patitas. Yo entré y les dije a las nenas ‘nos vamos, no hacemos pis hasta llegar al hotel’. No me gusta”, concluyó.