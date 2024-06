Eliana Guercio hizo una jugada promesa que cumplirá si Furia gana Gran Hermano: qué prometió

En dos semanas es la gran final de Gran Hermano y los fanáticos están expectantes con el resultado final del juego que lleva seis meses al aire por la pantalla de Telefe y DGo. Aunque no solo el público, sino también los exparticipantes y panelistas del programa, quienes hacen sus apuestas para la gran final.

Eliana Guercio es parte del panel del debate y en ningún momento ocultó su fanatismo por Furia. Junto a Laura Ubfal, ambas apuestan a que será la gran ganadora de esta edición, aunque esta noche tiene un enfrentamiento difícil contra Martín Ku, el líder de los Bros.

Ambos quisieron enfrentarse en la placa y el público les concedió ese deseo. Es que este martes se conocerá el resultado de una final anticipada del reality, ya que será el mano a mano entre dos de los jugadores más importantes de esta temporada.

Cuándo será el versus final entre Furia y Martín de Gran Hermano 2024

En la gala especial que la producción organizó para la noche de este martes se conocerá el nombre del jugador que abandonará la casa, a un paso de la final. Ambos eran claros finalistas, pero una pelea que se desató tras el ingreso de los familiares, provocó que uno de los dos quede a mitad de camino.

Es por eso que la casa más famosa del país perderá a uno de los grandes jugadores de esta edición, sea cual sea el resultado de los votos del público. Además, lo que ocurra en esta gala marcará el rumbo de la final del juego.

Eliana Guercio hizo campaña por Furia Scaglione

Por su parte, Eliana Guercio no dudó en hacer campaña a favor de Furia e hizo una jugada promesa en sus redes. La esposa del arquero de Boca Juniors aseguró que si es Juliana la ganadora de esta edición, dejará que ella le haga su look tan característico.

“¿Qué les parece que si gana Furia GH 2024, ella misma me haga su look?”, lanzó la analista de GH en su cuenta oficial de X (ex Twitter) y las fanáticas de Juliana se sumaron a la propuesta con otras ideas, como peinados y maquillajes.

Habrá que esperar a la emisión de este martes para saber si Juliana sigue rumbo a la final o queda a un paso de cumplir ese sueño, pese a que fue de las mejores jugadoras de este reality como Gastón Trezeguet, Cristian U o Marianela Mirra.