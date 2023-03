Eliana Guercio se enteró del supuesto romance de Guillermina Valdés y Javier García y casi “le dio un síncope”

La novela entre Javier García, arquero de Boca Juniors, y Guillermina Valdés, empresaria y ex de Marcelo Tinelli, comenzó el pasado jueves cuando se la vio a la actriz subiéndose al auto del deportista para pasar más de tres horas en una velada de la que nada se sabe.

Al principio, los medios de comunicación solo se refirieron a Javier García como “un arquero de Boca”, por lo que las alarmas se encendieron para Eliana Guercio, esposa y madre de los hijos de Sergio “Chiquito” Romero, también portero del club bonaerense.

Al ver y oír los titulares de esta información, Eliana Guercio entró en pánico. Y es que, antes de que se aclarara que el futbolista en cuestión era el compañero de su esposo, ella pensó que se estaban refiriendo a Chiquito.

Eliana Guercio confesó cómo tomó la noticia del supuesto romance de Guillermina Valdés y Javi García.

“Me contaron. Alguien me dijo: ‘El arquero de Boca’...Y a mí me dio un síncope. Después dije (al enterarse que no era su marido): ‘Ah, qué suerte’”, relató recordando ese instante la actual conductora de EPA en diálogo con Alejandro Castelo para LAM. Y reconoció: “Se me paró un poco el corazón. Pensé: “Justo en este momento que estamos hermosamente bien, con el laburo, los chicos, todo bárbaro... Después me volvió la respiración”.

Guercio, además, confesó que fue ella quien le contó del rumor a su esposo. “A él se lo conté yo. Obviamente, ahí le escribió a su compañero y ya no sé...Él debe saber mucho más que yo”, dijo sin dar más información. Pero reconoció que, por más que le pregunte, no le cuenta intimidades de los jugadores con los que trabaja.

Sobre la posibilidad de que salgan en parejas, Eliana Guercio dio el visto bueno, afirmando que son dos personas solteras y codiciadas y se derritió en halagos para Guillermina Valdés. “Me encantaría. Me fascina ella. Poca gente sigo. Ella me parece hermosa, me encanta su persona, estéticamente, físicamente, toda ella”.