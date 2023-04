El video de Ben Affleck hablando español que impactó a todos: por qué lo maneja tan bien

El actor, director y productor estadounidense Ben Affleck se hizo viral en las últimas horas no sólo por el estreno de su nueva película “AIR: la historia detrás del logo”, basada en el origen revolucionario de la famosa línea deportiva de Nike, sino por su manejo bastante aceptable del español.

El descubrimiento de esta dote lingüística del intérprete de Batman se dio en una entrevista con la cadena española SER, donde Affleck habló largo y tendido acerca de su filme, de la relación entre Nike y Michael Jordan, de por qué no quiso incluir a la estrella del básquet como personaje en la película y de cómo uno de los requisitos de Jordan para la producción fue que la premiada actriz Viola Davis interpretase a su madre.

La cuestión es que Ben Affleck expresa todo esto con un empleo más que apañado de la lengua de Cervantes, algo que impactó a muchos usuarios de redes sociales. Y nada tiene que ver su esposa Jennifer Lopez, quien dice siempre ser “latina” pese a haber nacido en Nueva York y habitué en equivocarse al hablar en castellano.

Por qué Ben Affleck habla fluido en español

La relación de Ben Affleck con el idioma español comenzó cuando era muy joven, concretamente a los 13 años, cuando actuó en “Wanted: The Perfect Guy”, un especial de televisión de ABC que se rodó en México. Durante su estancia en el país, y en posteriores visitas, Affleck llegó a adquirir un nivel bastante bueno del idioma, aunque con el tiempo, su habilidad obviamente se fue deteriorando. Sin embargo, un incidente ocurrido en su hogar lo motivó a retomar su aprendizaje del español.

Resulta que su hija mayor, Violet, comenzó a tomar clases de español y su padre la ayudaba con sus tareas escolares hasta que ella empezó a superarlo en conocimiento del idioma.

Ben Affleck maneja el español mejor que su esposa Jennifer Lopez, quien se identifica como "latina"

Affleck recuerda haber pensado: “No me importa que ya no pueda ayudarte con los deberes de matemáticas, que ya tienes 14 años, pero no vas a hablar mejor español que yo”. Así que decidió tomar clases de español para refrescar sus habilidades en el idioma.

Cuándo se estrena Air en los cines

La película protagonizada y dirigida por Ben Affleck, quien ganó el Óscar por “Argo”, se estrenará en los cines de Argentina este jueves 6 de abril.

En el drama deportivo también figuran Matt Damon, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker y Viola Davis. Junto a Affleck, Damon es también uno de los productores.

AIR: la historia detrás del logo

“AIR: la historia detrás del logo” revela la increíble y revolucionaria asociación entre un entonces novato Michael Jordan y la incipiente división de basquetbol de Nike que revolucionó el mundo de los deportes y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan. Esta conmovedora historia cuenta la apuesta que define la carrera de un equipo poco convencional que tenía todo en juego, la visión intransigente de una madre que conoce el valor del inmenso talento de su hijo y el fenómeno del báquet que se convertiría en la leyenda más grande de todos los tiempos.

Mirá el tráiler oficial de AIR: