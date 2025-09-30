30 de septiembre de 2025 - 22:25

El truco de meditación para dormirse al instante y en cualquier momento del día

Un truco poco conocido combina técnicas simples que sorprenden por sus efectos. En la meditación provoca el sueño en pocos minutos.

Este truco no solo sirve para la noche sino también para pequeñas siestas reparadoras en cualquier momento del día.



WEB


Dormirse rápido parece imposible para quienes cargan con el insomnio o el estrés cotidiano. Sin embargo, existen trucos de meditación que permiten al cuerpo entrar en un estado de relajación casi inmediata. Un detalle curioso de este truco es que no requiere más que solo movimientos simples.




La clave está en una combinación de movimientos corporales para mantener la calma. Es una unión que genera una respuesta fisiológica que reduce la tensión muscular y desacelera la mente. El efecto es tan marcado que algunos lo describen como una especie de interruptor natural del sueño.


El truco está en combinar movimientos oculares junto a la respiración

  • Los movimientos oculares son parte fundamental de este método. Solo debemos cerrar los ojos y realizar giros lentos y circulares, como si se dibujara un reloj en la oscuridad.
  • Este ejercicio estimula y genera un estado similar al que se produce durante el sueño profundo. Por eso, la práctica debe durar al menos un minuto para que los músculos faciales se relajen.
  • A este ejercicio se le suma la respiración calma. Donde solo hay que inhalar profundamente por la nariz durante 4 segundos, mantener el aire 2 segundos y exhalar lentamente por la boca durante 6 segundos.

Esta técnica se relaciona con el sistema nervioso parasimpático, que regula la calma y reduce la frecuencia cardíaca. La combinación de ambas prácticas permite desconectar de la sobrecarga mental que impide dormir.

Además, un detalle importante es la postura. Lo ideal es realizar este truco recostado, con los brazos apoyados a los lados del cuerpo y evitando distracciones externas.


Qué beneficios se obtienen con esta técnica de meditación en el descanso

Según el sitio de salud NHS, uno de los mayores beneficios es la rapidez con la que se alcanza un estado de somnolencia.

  • Las prácticas de respiración consciente y técnicas oculares pueden reducir hasta un 40% el tiempo que tarda una persona en dormirse. Esto representa una mejora significativa para quienes sufren insomnio ocasional o estrés acumulado.
  • Además, al ser un método natural, no presenta los efectos secundarios que suelen acompañar a los fármacos para dormir. La respiración profunda oxigena mejor el cerebro, lo que contribuye a una sensación de descanso más reparador.
  • Por otro lado, los movimientos oculares ayudan a liberar la tensión acumulada en los músculos faciales y cervicales, zonas que suelen reflejar el cansancio.

Esta técnica puede practicarse en cualquier lugar. No necesita colchonetas, música ni ambientes especiales. Solo hay que cerrar los ojos, regular la respiración y dejar que los movimientos suaves guíen al cuerpo hacia la relajación.




