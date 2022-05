El polémico cambio de Oriana Sabatini: de una cara angelical al look sin cejas

Oriana Sabatini se está haciendo cada vez más fuerte. Está viviendo en Italia con su novio Paulo Dybala, que juega en la Juventus, y acaba de sacar su nuevo tema “325″ en donde se la puede ver como una bomba sexy. Jugadísimo.

Pero los cambios en la cara de la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini coparon la escena.

“La carita... ¿quién le hizo la carita?”

Evocando a Mirtha Legrand y su momento épico cuando le preguntó a una de sus invitadas por su cirugías, no podemos dejar de preguntar si la cantante se hizo algo. El cambio es evidente.

Si bien Oriana siempre se mostró sexy, antes lo hacía de un modo más angelical. Con una carita soñada, la cantante cautivaba a todos con su fotos en redes sociales.

Cuando se decoloró las cejas fue un antes y un después. Muchos llegaron a preguntar si se las había sacado, pero no. La cantante se sumó a esta tendencia que siguen las famosas. Desde Madonna a Lady Gaga, son varias las figuras que decoloran sus cejas. Hoy, la cantante se presenta con un look más osado.

Este jueves, la cantante visitó LAM y habló de todo. Oriana contó, sin filtro, cómo es su vida sexual cuando su pareja, Paulo Dybala no la acompaña en sus giras: “Estuve dos meses sin sexo, no me pasa nada. Lo llevo bastante bien. Podes hacer otras cosas mientras tanto”, confesó. Ángel De Brito no perdió la oportunidad para preguntarle: ¿Cómo qué?”. Oriana se sinceró: “Como masturbarte, perdón por la palabra”.

Ya sea como un angelito o como un mujerón, Oriana Sabatini es una bomba y parece que, como viene su nuevo tema, la vamos a ver cada vez más osada.