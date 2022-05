“Todo confluye armoniosamente”, dice Oriana Sabatini sobre su regreso a la música

Oriana Sabatini lanzó el viernes “325″, su segunda canción de esta etapa musical donde, asegura, “estoy plasmando la búsqueda de mi esencia como artista”.

“Ahora le estoy dando prioridad a la música y la idea y mi meta es hacerme valer como artista. Ahora hay un equipo formado y con una compañía tan grande detrás que dice ‘creo en tu proyecto’ y queremos sacar canciones a lo loco, mostrar lo que hago para mí y para los demás”, señala Sabatini durante una entrevista con Télam.

El presente musical de la intérprete nacida hace 26 años de la pareja conformada por la actriz Catherine Fulop y el actor y empresario Osvaldo Sabatini, comenzó a expresarse el 7 de abril pasado con el lanzamiento de “Error”, pero es con el reciente “325″ con el que parece adquirir la orientación deseada.

La canción salió acompañada por un video que reúne cerca de 150.000 vistas en YouTube y donde la muchacha se atreve a un desnudo bañada en sangre que fue producido por Santiago Aquino y Guido Iannacio bajo la dirección de Juan Gonz y con coreografías ideadas por Mati Napp y Dai Farji.

“La canción se gestó en uno de los viajes que hice a Miami con Universal y transitando un poco en el proceso de encontrar mi sonido al poder ir varias veces al estudio y dándome lugar a probar distintas cosas”, repasa Oriana.

En esa experimentación, la influencer indica que “todo lo que hacía venía tirando a lo raro, pero ese día les dije ‘hoy tengo ganas de hacer algo súper pop, comercial, reggaetón’ pese a que me pasaba de tener miedo de caer en lo comercial y en el cliché. Grabar una canción que tuviera sus melodías interesantes y llame la atención. Y siento que lo logramos”.

Sabatini mantiene hace cuatro años una mediática pareja con el futbolista Paulo Dybala, integrante del plantel de Juventus de Italia desde 2015 pero con un futuro que seguirá en otro club europeo a partir del 30 de junio.

Antes de esa relación, la vocalista lanzó nueve canciones entre 2013 y 2015, en 2017 abrió los conciertos internacionales de Ariana Grande y Coldplay y fue parte del Lollapalooza Argentina del año siguiente.

-¿Cómo analizás tu carrera musical con esos pasos y sus paréntesis?

-Creo que lo que demoró mi proceso fue mi vida personal, mudarme de país y habitar un lugar donde no estaba mi trabajo. Fue muy difícil acomodarme a estar lejos de mi familia, de mis amigas, de mi red de contención y tenía que hacerme cargo de un montón de asuntos emocionales, hasta que la vida me dijo “che, flaca, dale, este es el momento para que te hagas cargo de esto”. Y ahora no sé si estoy sintiéndome una persona diferente pero sí con la cabeza en otro lugar y por eso no es casualidad que me haya llegado esta oportunidad. La verdad es que me costó mucho la transición, muchísimo, pero siento que todos estos años estuve preparándome en este sentido para poder encarar un proyecto semejante. La gente a veces no tiene en cuenta que atrás de la foto y los videos hay un ser humano.

Oriana Sabatini. (Instagram)

-¿Puede pensarse que elegiste tu relación de pareja por sobre tu desarrollo profesional?

-Lo elegí y lo hice por mí y para cuidar una relación linda. Es algo que quería hacer y eso me hace feliz. Pero a quién no le costaría irse tan lejos y tener esa vida tan solitaria. Hay algo muy instalado de querer tener estabilidad en todo. Hacer lo que amo y cuidar mis relaciones personales en un lindo equilibrio y creo que lo estamos logrando.

-El hecho de que Dybala no siga en Juventus, ¿hace que el país en el que él siga jugando forme parte de una decisión de la pareja?

-A esta edad, donde a él me diga que va a ir, yo estoy contenta. El lugar donde esté él y nuestros perros es un lugar de descanso para mí, de tranquilidad. No me importa si es acá, allá, en China, en Madagascar, pero obviamente sería bueno no tener un vuelo tan largo (risas). A mí me parece que Paulo priorice su carrera y estar juntos es lo más importante. Mientras él esté contento y bien con su carrera y feliz, no me importa dónde me tenga que ir aunque claramente mi trabajo está en la Argentina y un poco en Miami.

-¿Qué significa la música para vos?

-La música es un lugar donde me siento feliz e identificada pero cuando uno se siente con tantas ganas de crear, no lo hace por un solo medio. Me gusta escribir, pintar también. Dejo que la creatividad salga por cualquier lado y cada versión mía tiene su momento.

-¿Qué artistas son referencias para este camino?

-Miro mucho a Nathy Peluso porque cada canción suya es meterse en un viaje al usar la música anglo de los 2000 que es la misma que a mí me influenció. Además a Tini Stoessel la sigo mucho desde los shows y es una referente. Hay otros como Thiago PZK, Nicky Nicole o María Becerra que son artistas nuestros tan influyentes que tienen influencia en mí también.

-¿Estas dos nuevas canciones lanzadas en pocas semanas perfilan un disco por venir?

-La idea principal es no parar de sacar música después de haberlo hecho muy esporádicamente. Me gustaría sacar un disco, quizás un primer EP para este año porque ciertamente tenemos un montón de canciones para hacer un disco.

-Entre “Error” y “325″ hay muchas diferencias de estilo. ¿La idea es seguir abriendo ese abanico sonoro?

-Seguimos abriendo el abanico pero no me voy tanto a un género que ni se esperan sino siempre rondando lo urbano, lo pop o alguna balada. Tenemos un montón de canciones que son diferentes entre sí pero aún en todas sus diferencias hay una línea de sentido y un lugar en el que me reconozco y se me reconoce aunque labure con diferentes productores.

-¿De qué manera se expresa esa línea de sentido a la que hacés referencia?

-En haber encontrado un lugar donde mi voz se siente súper cómoda y un estilo al cantar. Me encontré muy cómoda cantando canciones que podrían ser muy fácilmente cantadas por un hombre. Me ha pasado que como soy mujer tenía que hacer canciones más para arriba y con tonos de voz que acompañen eso y empezamos a probar cosas con tonalidades un poco más oscuras y allí encontré mi lugar.

-¿Hoy sentís que la música ocupa tu centro y no hay lugar, por ejemplo, para la actriz?

-Cada versión mía tiene su momento especial. Ahora le estoy dando prioridad a la música y a la actriz la dejo salir en los videos. Así siento que todo confluye muy armoniosamente.