Oriana Sabatini le dio un consejo de botinera a Tini Stoessel por su romance con Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul son noticia desde que se confirmó su romance a raíz de las fotos que publicaron en LAM de ambos caminando tomados de la mano en Ibiza. Desde entonces, todos hablan de la que podría ser la pareja del año y Oriana Sabatini no se salvó de ello.

La cantante, hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, está en pareja desde hace cuatro años con Paulo Dybala, por lo que ya pasó, de alguna manera, por esa situación. Aunque con menos exposición, ya que Tini fue puesta en el ojo de la tormenta porque De Paul tiene hijos.

En una entrevista con Teleshow, la periodista le consultó a Oriana qué consejo le daría a la cantante, y ella no dudó en ayudar a su colega. “Le diría que se tome las cosas con mucha calma. Que no lea Internet y que no lea las redes”, comenzó diciendo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Sin embargo, trató de no meterse en el romance entre la artista y el futbolista de la Selección Argentina y resaltó: “Yo no sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo, si están juntos o no, tampoco me voy a meter en eso”.

“A cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como los futbolistas le diría que no mire las redes porque son la muerte, más para las mujeres que están con los futbolistas”, agregó la joven de 26 años sobre su experiencia.

¿Cuánto cobró el fotógrafo que los atrapó infraganti a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

Luego de que trascendieran las imágenes que confirmaron el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, existieron diversas especulaciones sobre quién era el fotográfo que los retrató y que posteriormente difundió las tan ansiadas imágenes.

Finalmente, trascendió que Kary GR es el nombre del paparazzi y además, se conoció la jugosa suma que cobró por vender las fotografías.

Tini y Rodrigo De Paul, juntos en Ibiza. (Instagram).

“Estás son imágenes que tranquilamente se podrían haber vendido entre 5 mil y 10 mil euros pero la realidad Argentina hizo que se pagaran mucho menos”, adelantó Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live”.

Luego, confirmó la cifra que el trabajador percibió por su trabajo: “El fotógrafo Kary habría cobrado 1500 euros de los medios argentinos que estuvieron dispuestos a tener la primicia”.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en Ibiza.

“El número es equivalente a unos 150 mil pesos argentinos, que aquí es mucho dinero pero pasándolo a la moneda europea no es tanto, es un poquito más de un sueldo básico en España”, agregó.

“Lo que me decían es que el motivo de cobrar esta cifra tiene que ver con que las imágenes fueron sacadas con un celular y no tienen la calidad que tendría con una cámara profesional”, concluyó el conductor.