El plan de los padres de Shakira y Gerard Piqué para reconciliar a la pareja

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué todavía trae tela para cortar. Esta semana, desde los medios españoles, revelaron que los padres del futbolista se habrían puesto en contacto, para armar una estrategia para que vuelvan, con la madre de la colombiana, Nidia Ripoll, tras escucharla asegurar en televisión que quiere que su hija regrese con el jugador.

Según aseguraron medios españoles, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, los padres del futbolista español, sueñan con la reconciliación de su hijo y Shakira. En los últimos días, ambos se habrían reunido con Nidia Ripoll, la mamá de la cantante, para armar una estrategia que vuelva a unir a sus hijos.

Shakira y Piqué se separaron

A pesar de la logística pensada, los padres de Piqué todavía no tuvieron los resultados que esperaban, y, según aseguran los medios de España, están preocupados.

Montserrat y Joan se le acercaron a Nidia Ripoll, luego de que esta diera una polémica nota en televisión. En la entrevista, la mamá de Shakira dijo que le gustaría que todo vuelva a ser como antes entre la artista y el defensor del Barcelona. “Lógico. Si es lo que ellos quieren, lo que les haga feliz”, agregó la mujer.

Los padres de Piqué tienen un gran motivo para desear que su hijo siga con su ex. Ambos no quieren alejarse de sus nietos, Sasha y Milán, que, con la separación consumada, son muchas las probabilidades de que Shakira se mude a Miami con ellos. Por ende, los abuelos no podrían ver cómo crecen sus dos nietos.

Los padres de Gerard Piqué no querían conocer a la amante de su hijo

Además, afirman que los padres de Gerard también se encuentran decepcionados por la infidelidad de su hijo, a quien le advirtieron que ni se le ocurra presentarles a su amante, según detallaron en el programa ‘Chisme no like’.

Un alivio para la pareja fue cuando Piqué les contó que terminó su amorío con la joven mesera, con la que fue descubierto en un bar por los detectives contratados por la artista colombiana.