Impensado: la madre de Shakira quiere que su hija se reconcilie con Gerard Piqué

La separación de Shakira y Gerard Piqué fue confirmada por la propia cantante a principios de junio y desde entonces da qué hablar. Ahora, se supo qué opina Nidia Ripoll, la madre de la cantautora colombiana, sobre la ruptura y aseguró que quiere que se reconcilien.

La mamá de Shakira habló con la agencia Europa Press y dio declaraciones entorno a la separación de su hija del jugador del Barcelona. En una nota, el cronista le preguntósi quería una reconciliación entre su la artista y el futbolista, y solo se limitó a decir: “Lógico”.

Gerard Piqué llegó a Cancún junto a Shakira

La mujer fue contundente al expresar su deseo de que los padres de sus nietos, Sasha y Milan, estén juntos. Además, Ripoll reveló cómo está su hija con el tema de la separación: “Shakira está bien gracias a Dios”.

Por otra parte, le consultaron si la artista se iría de Barcelona para instalarse en Miami con sus hijos. A la pregunta, Nidia respondió: “No tengo ni idea, no he hablado sobre eso”.

La mamá de Shakira quiere que vuelva con Gerard Piqué.

Hacia el final, comentó cómo está su marido y padre de Shakira, quien estuvo internado en plena ruptura de la artista con Piqué. “Ahí está, mejorando día a día gracias a Dios. Gracias a ustedes por preguntar”, dijo a la agencia.

Y afirmó que no tenía idea de cuándo le darían el alta médica. “Todavía no lo sé... pronto yo creo. Este mes Dios quiera que sí”.

Gerard Piqué habría dejado a su nueva novia para acercarse a Shakira

Gerard Piqué y Shakira se separon después de 10 años de matrimonio y dos hijos. Lo que parecía una pareja de cuento se acabó de la peor manera cuando el futbolista mantuvo un affaire con una camarera 15 años menor.

Pero en las últimas horas todo habría cambiado, según el paparazzi Jordi Martín en Socialité. “Está soltero y tiene muchas amigas”, comunicó el periodista quien además agregó que esta decisión fue tomada para preservar el buen diálogo con su ex mujer y llegar a un acuerdo mutuo sobre la tenencia de sus hijos.

Shakira y su pareja Gerard Piqué

El jugador inició un acercamiento con la cantante a través de sus abogados: “Quiere tener una buenísima relación con ella”, aseguraba Martín. Se cree que en las próximas semanas Shakira y Gerard Piqué, tendrían un encuentro mediado por sus abogados para definir el futuro de sus hijos y cómo quedará la tenencia compartida de los pequeños.

Al parecer, Shakira tendría intenciones de viajar a Miami, pero Piqué se niega a que los pequeños salgan de Cataluña. Por eso, la cantante ha cambiado de estrategia y le ha ofrecido al deportista un régimen de visitas muy abierto y flexible.