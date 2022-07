Shakira le ofreció una millonaria suma de dinero a Gerard Piqué para que la deje irse de Barcelona

Los problemas entorno la separación de Shakira y Gerard Piqué no terminan y ahora aseguran que la cantautora colombiana le ofreció dinero a su ex para que “la deje tranquila”. La artista quiere dejar Barcelona e irse con sus hijos a Miami, pero el futbolista no se lo permite.

Piqué quiere reconciliarse con la cantante, pero ella está muy dolida por lo ocurrido en el último tiempo, por lo que solo quiere irse con sus hijos, Shasha y Milan, a Estados Unidos para retomar su carrera.

En las últimas horas se filtró parte de la propuesta que la cantante le hizo para poder rehacer su vida. Shakira le ofreció 2 millones de dólares para ayudarlo a pagar una deuda que le quita el sueño y también comprarle los pasajes en primera clase para que visite a sus dos hijos en Estados Unidos cada vez que lo desee.

Captaron a Shakira devastada, en medio de las fotos filtradas de Piqué con su nueva novia (Daily Mail)

La artista quiere instalarse en la mansión que tiene en Miami, cerca de otras figuras internacionales, según informaron en el programa Chisme no like.

Sin embargo, el jugador del Barcelona no está dispuesto a recibir dinero a cambio de dejar que su ex y sus hijos se muden lejos, ya que tiene esperanzas de seguir peleando por su amor.

Shakira y Piqué junto a sus hijos.

La madre de Shakira quiere que su hija se reconcilie con Gerard Piqué

Nidia Ripoll, la madre de la cantautora colombiana, habló sobre la ruptura de su hija y Gerard Piqué y aseguró que quiere que se reconcilien.

La mamá de Shakira habló con la agencia Europa Press y dio declaraciones entorno a la separación de su hija del jugador del Barcelona. En una nota, el cronista le preguntósi quería una reconciliación entre su la artista y el futbolista, y solo se limitó a decir: “Lógico”.

La mamá de Shakira quiere que vuelva con Gerard Piqué.

La mujer fue contundente al expresar su deseo de que los padres de sus nietos, Sasha y Milan, estén juntos. Además, Ripoll reveló cómo está su hija con el tema de la separación: “Shakira está bien gracias a Dios”.

Por otra parte, le consultaron si la artista se iría de Barcelona para instalarse en Miami con sus hijos. A la pregunta, Nidia respondió: “No tengo ni idea, no he hablado sobre eso”.