El perturbador hábito de Sofía Clerici para mantenerse joven: “Por eso soy una muñe de porcelana”

Sofía Clerici, la mujer involucrada en el escandaloso viaje de lujo de Martín Insaurralde en Marbella, volvió a estar en el centro de la polémica luego de compartir un inquietante hábito de su vida a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

Cuál es el inquietante hábito de Sofía Clerici

Todo comenzó con una historia en la que mostraba un video de su cena, y cuando una seguidora le preguntó qué estaba tomando, respondió: “Sangre”. Inmediatamente después, compartió una imagen de la bebida y escribió: “Traigo la mía y me la hacen en limonada, especialmente para mí”.

Sus palabras llamaron poderosamente la atención y la modelo compartió otra imagen sosteniendo un tubo de sangre, explicando: “Para los que no me creen, tengo siempre nueve tubos en mi heladera/freezer de sangre y me tomo 1/4 o medio tubo por semana, a veces en shot, cuando quiero algo más intenso o lo mezclo con bebidas, en este caso son frutos rojos”.

En la misma imagen añadió: “Por eso soy una muñe de porcelana, ji. Sí, y no soy del montón”.

Finalmente, la modelo erótica compartió una captura de video de su teléfono mostrando cantidad de mensajes que le llegaban de sus seguidores ante su raro hábito que despertó curiosidad. “Bueno, voy a pensar seriamente en ir a la TV a contarlo, ya que no paran jaja”, escribió.

En sintonía con su estilo de vida peculiar, la polémica mujer lanzó su línea de lencería erótica de látex negro llamada “Vampire”, que se alinea perfectamente con la llamativa forma de vida que lleva.